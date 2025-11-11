Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Digital ASSet Treasury fiyat tahminlerini alın. DAT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Digital ASSet Treasury fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Digital ASSet Treasury 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Digital ASSet Treasury, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,001446 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Digital ASSet Treasury, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001518 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DAT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001594 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DAT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,001674 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DAT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,001758 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DAT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,001846 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Digital ASSet Treasury fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003007 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Digital ASSet Treasury fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,004898 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,001446 %0,00

Mevcut Digital ASSet Treasury Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DAT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DAT arzı 1000,00M olup, toplam piyasa değeri $ 1,45M şeklindedir. Canlı DAT Fiyatını Görüntüle

Digital ASSet Treasury Fiyat Geçmişi Digital ASSet Treasury canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Digital ASSet Treasury fiyatı 0,001446 USD'dir. Dolaşımdaki Digital ASSet Treasury(DAT) arzı 1000,00M DAT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.445.463$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%13,71 $ -0,000230 $ 0,001795 $ 0,001419

7 Gün %5,46 $ 0,000078 $ 0,002282 $ 0,000789

30 Gün %76,69 $ 0,001109 $ 0,002282 $ 0,000789 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Digital ASSet Treasury fiyat hareketi -0,000230$ oldu ve -%13,71 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Digital ASSet Treasury en yüksek 0,002282$ ve en düşük 0,000789$ fiyatından işlem gördü ve %5,46 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DAT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Digital ASSet Treasury, %76,69 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,001109$ oldu. Bu durum, DAT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Digital ASSet Treasury Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DAT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Digital ASSet Treasury için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DAT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Digital ASSet Treasury fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DAT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DAT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Digital ASSet Treasury için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DAT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DAT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DAT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DAT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DAT fiyat tahmini nedir? Digital ASSet Treasury (DAT) fiyat tahmin aracına göre, DAT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DAT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Digital ASSet Treasury (DAT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DAT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DAT için tahmini fiyat hedefi nedir? Digital ASSet Treasury (DAT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DAT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DAT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Digital ASSet Treasury (DAT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DAT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Digital ASSet Treasury (DAT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DAT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Digital ASSet Treasury (DAT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DAT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DAT fiyat tahmini nedir? Digital ASSet Treasury (DAT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DAT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.