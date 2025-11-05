BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Digital ASSet Treasury fiyatı 0,00086154 USD. DAT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DAT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Digital ASSet Treasury fiyatı 0,00086154 USD. DAT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DAT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

DAT Fiyat Bilgileri

DAT Nedir

DAT Resmi Websitesi

DAT Token Ekonomisi

DAT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Digital ASSet Treasury Logosu

Digital ASSet Treasury Fiyatı (DAT)

Listelenmedi

1 DAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00086154
$0,00086154$0,00086154
-%14,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Digital ASSet Treasury (DAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:25 (UTC+8)

Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00078481
$ 0,00078481$ 0,00078481
24 sa Düşük
$ 0,00102673
$ 0,00102673$ 0,00102673
24 sa Yüksek

$ 0,00078481
$ 0,00078481$ 0,00078481

$ 0,00102673
$ 0,00102673$ 0,00102673

$ 0,00316335
$ 0,00316335$ 0,00316335

$ 0,00061878
$ 0,00061878$ 0,00061878

-%0,32

-%14,96

-%49,63

-%49,63

Digital ASSet Treasury (DAT) canlı fiyatı $0,00086154. DAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00078481 ve en yüksek $ 0,00102673 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00316335, en düşük fiyatı ise $ 0,00061878 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DAT son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,96 ve son 7 günde -%49,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Digital ASSet Treasury (DAT) Piyasa Bilgileri

$ 861,55K
$ 861,55K$ 861,55K

--
----

$ 861,55K
$ 861,55K$ 861,55K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.534,039691
999.999.534,039691 999.999.534,039691

Şu anki Digital ASSet Treasury piyasa değeri $ 861,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999534.039691. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 861,55K.

Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Digital ASSet Treasury / USD fiyat değişimi, $ -0,000151612026692438.
Son 30 gün içerisinde, Digital ASSet Treasury / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Digital ASSet Treasury / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Digital ASSet Treasury / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000151612026692438-%14,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Digital ASSet Treasury (DAT) Nedir?

Digital ASSet Treasury (DAT) is a community-driven memecoin on Solana inspired by the idea of revolutionizing modern treasury management. With 33.3% of its total supply reserved for the Treasury, DAT fuses meme culture with financial innovation — turning decentralized finance into something fun, inclusive, and transparent. Born on Pump.fun, DAT has quickly gained traction among Solana enthusiasts who believe that the future of finance belongs to the people — one meme and one treasury at a time.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Digital ASSet Treasury (DAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Digital ASSet Treasury Fiyat Tahmini (USD)

Digital ASSet Treasury (DAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Digital ASSet Treasury (DAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Digital ASSet Treasury için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Digital ASSet Treasury fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Digital ASSet Treasury (DAT) Token Ekonomisi

Digital ASSet Treasury (DAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Digital ASSet Treasury (DAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Digital ASSet Treasury (DAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DAT fiyatı, 0,00086154 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DAT / USD güncel fiyatı nedir?
DAT / USD güncel fiyatı $ 0,00086154. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Digital ASSet Treasury varlığının piyasa değeri nedir?
DAT piyasa değeri $ 861,55K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DAT arzı nedir?
Dolaşımdaki DAT arzı, 1000,00M USD.
DAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DAT, ATH fiyatı olan 0,00316335 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DAT fiyatı (ATL) nedir?
DAT, ATL fiyatı olan 0,00061878 USD değerine düştü.
DAT işlem hacmi nedir?
DAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DAT bu yıl daha da yükselir mi?
DAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:25 (UTC+8)

Digital ASSet Treasury (DAT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.602,00
$101.602,00$101.602,00

-%1,53

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.327,14
$3.327,14$3.327,14

-%5,13

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,05
$157,05$157,05

-%2,74

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2372
$2,2372$2,2372

-%1,96

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.602,00
$101.602,00$101.602,00

-%1,53

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.327,14
$3.327,14$3.327,14

-%5,13

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,05
$157,05$157,05

-%2,74

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2372
$2,2372$2,2372

-%1,96

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16465
$0,16465$0,16465

+%0,43

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,26590
$0,26590$0,26590

+%1.633,37

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3879
$1,3879$1,3879

+%825,26

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000290
$0,0000000000000000000000000290$0,0000000000000000000000000290

+%320,28

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000245
$0,000000000245$0,000000000245

+%184,88

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035589
$0,0000000035589$0,0000000035589

+%154,17