Digital ASSet Treasury (DAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00078481 $ 0,00078481 $ 0,00078481 24 sa Düşük $ 0,00102673 $ 0,00102673 $ 0,00102673 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00078481$ 0,00078481 $ 0,00078481 24 sa Yüksek $ 0,00102673$ 0,00102673 $ 0,00102673 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00316335$ 0,00316335 $ 0,00316335 En Düşük Fiyat $ 0,00061878$ 0,00061878 $ 0,00061878 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,96 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,63

Digital ASSet Treasury (DAT) canlı fiyatı $0,00086154. DAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00078481 ve en yüksek $ 0,00102673 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00316335, en düşük fiyatı ise $ 0,00061878 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DAT son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,96 ve son 7 günde -%49,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Digital ASSet Treasury (DAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 861,55K$ 861,55K $ 861,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 861,55K$ 861,55K $ 861,55K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.534,039691 999.999.534,039691 999.999.534,039691

Şu anki Digital ASSet Treasury piyasa değeri $ 861,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999534.039691. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 861,55K.