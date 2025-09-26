Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Dogami fiyat tahminlerini alın. DOGA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Dogami fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin
%

*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.

Dogami Fiyat Geleceği Tahmini
--
----
0.00%
USD
Gerçek
Tahmini
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 15:18:13 (UTC+8)

Dogami 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD)

2025 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl)

Tahminlerinize göre, Dogami, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.000576 fiyatından işlem görebilir.

2026 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)

Tahminlerinize göre, Dogami, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.000605 fiyatından işlem görebilir.

2027 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra)

Fiyat tahmini modülüne göre, DOGA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000635 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir.

2028 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra)

Fiyat tahmini modülüne göre, DOGA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000667 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir.

2029 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)

Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DOGA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.000701 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır.

2030 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)

Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DOGA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.000736 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır.

2040 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Dogami fiyatı, potansiyel olarak 107.89% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.001199 seviyesine ulaşabilir.

2050 için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra)

2050 yılında Dogami fiyatı, potansiyel olarak 238.64% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.001953 seviyesine ulaşabilir.

Yıl
Fiyat
Büyüme
  • 2025
    $ 0.000576
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000605
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000635
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000667
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000701
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000736
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000772
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000811
    40.71%
Yıl
Fiyat
Büyüme
  • 2033
    $ 0.000852
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000894
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000939
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000986
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001035
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001087
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001141
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001199
    107.89%
Daha Fazla Göster

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Dogami Fiyat Tahmini

Tarih
Fiyat Tahmini
Büyüme
  • September 26, 2025(Bugün)
    $ 0.000576
    0.00%
  • September 27, 2025(Yarın)
    $ 0.000576
    0.01%
  • October 3, 2025(Bu Hafta)
    $ 0.000577
    0.10%
  • October 26, 2025(30 Gün)
    $ 0.000579
    0.41%
Bugün için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini

September 26, 2025(Bugün) tarihinde DOGA için öngörülen fiyat 0.000576$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.

Yarın için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini

September 27, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DOGA için yapılan fiyat tahmini 0.000576$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.

Bu Hafta için Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini

October 3, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DOGA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.000577$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.

30 Günlük Dogami (DOGA) Fiyat Tahmini

30 gün sonrasında DOGA için öngörülen fiyat 0.000579$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Dogami Fiyatı İstatistikleri

--
----

--

$ 491.86K
$ 491.86K$ 491.86K

852.77M
852.77M 852.77M

--
----

--

En son DOGA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir.
Ayrıca, dolaşımdaki DOGA arzı 852.77M olup, toplam piyasa değeri $ 491.86K şeklindedir.

Dogami Fiyat Geçmişi

Dogami canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Dogami fiyatı 0.000576 USD'dir. Dolaşımdaki Dogami(DOGA) arzı 852.77M DOGA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 491,857$ tutarındadır.

Dönem
Değişim(%)
Değişim(USD)
En Yüksek
En Düşük
  • 24 saat
    2.33%
    $ 0
    $ 0.000789
    $ 0.000563
  • 7 Gün
    -5.74%
    $ -0.000033
    $ 0.000769
    $ 0.000552
  • 30 Gün
    -12.59%
    $ -0.000072
    $ 0.000769
    $ 0.000552
24 Saatlik Performans

Son 24 saat içinde, Dogami fiyat hareketi 0$ oldu ve 2.33% değer değişimi sergiledi.

7 Günlük Performans

Son 7 gün içinde, Dogami en yüksek 0.000769$ ve en düşük 0.000552$ fiyatından işlem gördü ve -5.74% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DOGA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

30 Günlük Performans

Geçen ay, Dogami, -12.59% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.000072$ oldu. Bu durum, DOGA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Dogami (DOGA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Dogami Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DOGA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Dogami için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DOGA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

3. Farklı Senaryoları Keşfedin

Farklı piyasa koşullarının Dogami fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DOGA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): DOGA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Dogami için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DOGA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DOGA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

DOGA, şu anda yatırım yapmaya değer midir?
Tahminlerinize göre, DOGA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir.
Önümüzdeki ay için DOGA fiyat tahmini nedir?
Dogami (DOGA) fiyat tahmin aracına göre, DOGA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
1 DOGA 2026 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 Dogami (DOGA) fiyatı --. Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DOGA, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.
2027 yılında DOGA için tahmini fiyat hedefi nedir?
Dogami (DOGA) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DOGA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2028 yılında DOGA için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmininize göre, Dogami (DOGA), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır.
2029 yılında DOGA için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmininize göre, Dogami (DOGA), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır.
1 DOGA 2030 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 Dogami (DOGA) fiyatı --. Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DOGA, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.
2040 için DOGA fiyat tahmini nedir?
Dogami (DOGA) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DOGA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 15:18:13 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.

Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.