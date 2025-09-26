Dogami (DOGA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00056327 $ 0,00056327 $ 0,00056327 24 sa Düşük $ 0,0007896 $ 0,0007896 $ 0,0007896 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00056327$ 0,00056327 $ 0,00056327 24 sa Yüksek $ 0,0007896$ 0,0007896 $ 0,0007896 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,413535$ 0,413535 $ 0,413535 En Düşük Fiyat $ 0,0004233$ 0,0004233 $ 0,0004233 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,38 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,62

Dogami (DOGA) canlı fiyatı $0,000578. DOGA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00056327 ve en yüksek $ 0,0007896 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,413535, en düşük fiyatı ise $ 0,0004233 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGA son bir saatte +%0,38 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,61 ve son 7 günde -%5,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dogami (DOGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 492,91K$ 492,91K $ 492,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 513,79K$ 513,79K $ 513,79K Dolaşım Arzı 852,77M 852,77M 852,77M Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

Şu anki Dogami piyasa değeri $ 492,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGA arzı 852,77M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 513,79K.