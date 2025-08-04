MicroVisionChain (SPACE) Nedir?

MVC, sınırsız potansiyele sahip bir UTXO model Katman 1 akıllı sözleşme genel blok zinciridir. Bitcoin'in tıkanıklık sorununu çözmek için oluşturulmuş devrim niteliğinde bir blok zinciri çözümüdür. MVC, merkeziyetsizleşmeyi sürdürürken benzersiz işlem hızı, yüksek eş zamanlılık ile üstel ölçeklenebilirlik, son derece düşük ücretler elde eder. Çapraz zincir merkeziyetsiz kimlik (DID) çözümü ile birleştiğinde MVC, Bitcoin için ideal bir yan zincir olacak, günlük işlemler için Bitcoin'in tüm potansiyelini ortaya çıkaracak ve devasa Web3 uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan bitcoin sanal makinesi sağlayacaktır.

MicroVisionChain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MicroVisionChain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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MicroVisionChain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MicroVisionChain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPACE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MicroVisionChain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MicroVisionChain Fiyat Geçmişi

SPACE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPACE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MicroVisionChain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MicroVisionChain (SPACE) Token Ekonomisi

MicroVisionChain (SPACE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPACE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MicroVisionChain (SPACE) Satın Alma

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SPACE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPACE / VND ₫ 4.378,816 1 SPACE / AUD A$ 0,256256 1 SPACE / GBP ￡ 0,1248 1 SPACE / EUR € 0,143104 1 SPACE / USD $ 0,1664 1 SPACE / MYR RM 0,703872 1 SPACE / TRY ₺ 6,767488 1 SPACE / JPY ¥ 24,4608 1 SPACE / ARS ARS$ 227,0112 1 SPACE / RUB ₽ 13,310336 1 SPACE / INR ₹ 14,574976 1 SPACE / IDR Rp 2.727,868416 1 SPACE / KRW ₩ 230,470656 1 SPACE / PHP ₱ 9,568 1 SPACE / EGP ￡E. 8,075392 1 SPACE / BRL R$ 0,928512 1 SPACE / CAD C$ 0,227968 1 SPACE / BDT ৳ 20,087808 1 SPACE / NGN ₦ 252,50368 1 SPACE / UAH ₴ 6,864 1 SPACE / VES Bs 20,4672 1 SPACE / CLP $ 159,9104 1 SPACE / PKR Rs 46,596992 1 SPACE / KZT ₸ 89,17376 1 SPACE / THB ฿ 5,404672 1 SPACE / TWD NT$ 4,973696 1 SPACE / AED د.إ 0,610688 1 SPACE / CHF Fr 0,13312 1 SPACE / HKD HK$ 1,304576 1 SPACE / MAD .د.م 1,502592 1 SPACE / MXN $ 3,13664 1 SPACE / PLN zł 0,614016 1 SPACE / RON лв 0,728832 1 SPACE / SEK kr 1,610752 1 SPACE / BGN лв 0,281216 1 SPACE / HUF Ft 57,29984 1 SPACE / CZK Kč 3,536 1 SPACE / KWD د.ك 0,050752 1 SPACE / ILS ₪ 0,567424

MicroVisionChain Kaynağı

MicroVisionChain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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