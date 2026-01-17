Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Doland Tremp fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, TREMP varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Doland Tremp fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin
%

*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.

Doland Tremp Fiyat Geleceği Tahmini
2026 - 2050 Doland Tremp Fiyat Tahmini (USD)

2026 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (Bu Yıl)

Tahmininize göre, Doland Tremp 0.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.006476 işlem fiyatına ulaşabilir.

2027 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)

Tahmininize göre, Doland Tremp 5.00% oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0.006800 işlem fiyatına ulaşabilir.

2028 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde)

Fiyat tahmin modeline göre, TREMP varlığının 2028 yılında $ 0.007140 seviyesine ulaşması ve 10.25% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.

2029 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde)

Fiyat tahmin modeline göre, TREMP varlığının 2029 yılında $ 0.007497 seviyesine ulaşması ve 15.76% büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.

2030 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde)

Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, TREMP varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0.007872 olup, tahmini büyüme oranı 21.55% şeklindedir.

2040 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Doland Tremp fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.012823 seviyesine ulaşabilir.

2050 için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde)

2050 yılında Doland Tremp fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.020887 seviyesine ulaşabilir.

Yıl
Fiyat
Büyüme
  • 2026
    $ 0.006476
    0.00%
  • 2027
    $ 0.006800
    5.00%
  • 2028
    $ 0.007140
    10.25%
  • 2029
    $ 0.007497
    15.76%
  • 2030
    $ 0.007872
    21.55%
  • 2031
    $ 0.008265
    27.63%
  • 2032
    $ 0.008679
    34.01%
  • 2033
    $ 0.009113
    40.71%
Yıl
Fiyat
Büyüme
  • 2034
    $ 0.009568
    47.75%
  • 2035
    $ 0.010047
    55.13%
  • 2036
    $ 0.010549
    62.89%
  • 2037
    $ 0.011077
    71.03%
  • 2038
    $ 0.011631
    79.59%
  • 2039
    $ 0.012212
    88.56%
  • 2040
    $ 0.012823
    97.99%
  • 2050
    $ 0.020887
    222.51%

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Doland Tremp Fiyat Tahmini

Tarih
Fiyat Tahmini
Büyüme
  • January 17, 2026(Bugün)
    $ 0.006476
    0.00%
  • January 18, 2026(Yarın)
    $ 0.006477
    0.01%
  • January 24, 2026(Bu Hafta)
    $ 0.006482
    0.10%
  • February 16, 2026(30 Gün)
    $ 0.006503
    0.41%
Bugün için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini

January 17, 2026(Bugün) tarihinde TREMP için öngörülen fiyat 0.006476$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.

Yarın için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini

January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak TREMP için yapılan fiyat tahmini 0.006477$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.

Bu Hafta için Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini

January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, TREMP için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.006482$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.

30 Günlük Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmini

30 gün sonrasında TREMP için öngörülen fiyat 0.006503$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Doland Tremp Fiyatı İstatistikleri

$ 647.63K
$ 647.63K$ 647.63K

99.96M
99.96M 99.96M

Ayrıca, dolaşımdaki TREMP arzı 99.96M olup, toplam piyasa değeri $ 647.63K şeklindedir.

Doland Tremp Fiyat Geçmişi

Doland Tremp canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Doland Tremp fiyatı 0.006476 USD'dir. Dolaşımdaki Doland Tremp(TREMP) arzı 99.96M TREMP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 647,627$ tutarındadır.

Dönem
Değişim(%)
Değişim(USD)
En Yüksek
En Düşük
  • 24 saat
    1.91%
    $ 0.000121
    $ 0.007194
    $ 0.006334
  • 7 Gün
    -9.51%
    $ -0.000615
    $ 0.008264
    $ 0.006335
  • 30 Gün
    -21.70%
    $ -0.001405
    $ 0.008264
    $ 0.006335
24 Saatlik Performans

Son 24 saat içinde, Doland Tremp fiyat hareketi 0.000121$ oldu ve 1.91% değer değişimi sergiledi.

7 Günlük Performans

Son 7 gün içinde, Doland Tremp en yüksek 0.008264$ ve en düşük 0.006335$ fiyatından işlem gördü ve -9.51% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, TREMP için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

30 Günlük Performans

Geçen ay, Doland Tremp, -21.70% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.001405$ oldu. Bu durum, TREMP için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Doland Tremp (TREMP) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Doland Tremp Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak TREMP için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

1. Büyüme Tahmininizi Girin

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Doland Tremp için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen TREMP fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

3. Farklı Senaryoları Keşfedin

Farklı piyasa koşullarının Doland Tremp fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, TREMP varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): TREMP için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Doland Tremp için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

TREMP Fiyat Tahmini Neden Önemli?

TREMP Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

TREMP, şu anda yatırım yapmaya değer midir?
Tahminlerinize göre, TREMP, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir.
Önümüzdeki ay için TREMP fiyat tahmini nedir?
Doland Tremp (TREMP) fiyat tahmin aracına göre, TREMP fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
1 TREMP 2027 yılında ne kadar olacak?
1 Doland Tremp (TREMP) varlığının şu anki fiyatı --. Yukarıdaki tahmin modeline göre, TREMP varlığının 2027 yılında 0.00% artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir.
2028 yılında TREMP için tahmini fiyat hedefi nedir?
Doland Tremp (TREMP) varlığının yıllık 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar TREMP başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir.
2029 yılında TREMP için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmini girişinize göre, Doland Tremp (TREMP) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir.
2030 yılında TREMP için tahmini fiyat hedefi nedir?
Fiyat tahmini girişinize göre, Doland Tremp (TREMP) varlığının 0.00% büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir.
1 TREMP 2030 yılında ne kadar olacak?
Bugün 1 Doland Tremp (TREMP) fiyatı --. Yukarıdaki tahmin modülüne göre, TREMP, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır.
2040 için TREMP fiyat tahmini nedir?
Doland Tremp (TREMP) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 TREMP fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-17 16:41:13 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.

Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.