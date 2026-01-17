Bugünkü Doland Tremp Fiyatı

Bugünkü Doland Tremp (TREMP) fiyatı $ 0,00686734 olup, son 24 saatte % 8,17 değişim gösterdi. Mevcut TREMP / USD dönüşüm oranı TREMP başına $ 0,00686734 şeklindedir.

Doland Tremp, şu anda piyasa değeri açısından $ 686.431 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,96M TREMP şeklindedir. Son 24 saat içinde TREMP, $ 0,00633497 (en düşük) ile $ 0,00719484 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00624158 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TREMP, son bir saatte +%3,43 ve son 7 günde -%3,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doland Tremp (TREMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 686,43K$ 686,43K $ 686,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 686,43K$ 686,43K $ 686,43K Dolaşım Arzı 99,96M 99,96M 99,96M Toplam Arz 99.955.755,64652443 99.955.755,64652443 99.955.755,64652443

