DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için DoubleZero Staked SOL fiyat tahminlerini alın. DZSOL fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

DoubleZero Staked SOL fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini DoubleZero Staked SOL 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, DoubleZero Staked SOL, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 171,32 fiyatından işlem görebilir. 2026 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, DoubleZero Staked SOL, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 179,886 fiyatından işlem görebilir. 2027 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DZSOL için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 188,8803 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DZSOL için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 198,3243 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DZSOL için 2029 yılı hedef fiyatı $ 208,2405 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DZSOL için 2030 yılı hedef fiyatı $ 218,6525 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında DoubleZero Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 356,1619 seviyesine ulaşabilir. 2050 için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında DoubleZero Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 580,1503 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 171,32 %0,00

2040 $ 356,1619 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli DoubleZero Staked SOL Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 11, 2025(Bugün) $ 171,32 %0,00

November 12, 2025(Yarın) $ 171,3434 %0,01

November 18, 2025(Bu Hafta) $ 171,4842 %0,10

December 11, 2025(30 Gün) $ 172,0240 %0,41 Bugün için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde DZSOL için öngörülen fiyat 171,32$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DZSOL için yapılan fiyat tahmini 171,3434$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, DZSOL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 171,4842$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DZSOL için öngörülen fiyat 172,0240$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut DoubleZero Staked SOL Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 10,56M$ 10,56M $ 10,56M Dolaşım Arzı 54,24K 54,24K 54,24K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DZSOL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DZSOL arzı 54,24K olup, toplam piyasa değeri $ 10,56M şeklindedir. Canlı DZSOL Fiyatını Görüntüle

DoubleZero Staked SOL Fiyat Geçmişi DoubleZero Staked SOL canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki DoubleZero Staked SOL fiyatı 171,32 USD'dir. Dolaşımdaki DoubleZero Staked SOL(DZSOL) arzı 54,24K DZSOL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 10.558.849$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %1,56 $ 2,63 $ 173,35 $ 167,45

7 Gün %1,46 $ 2,4980 $ 179,4278 $ 152,4764

30 Gün -%3,26 $ -5,5902 $ 179,4278 $ 152,4764 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, DoubleZero Staked SOL fiyat hareketi 2,63$ oldu ve %1,56 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, DoubleZero Staked SOL en yüksek 179,4278$ ve en düşük 152,4764$ fiyatından işlem gördü ve %1,46 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DZSOL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, DoubleZero Staked SOL, -%3,26 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -5,5902$ oldu. Bu durum, DZSOL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? DoubleZero Staked SOL Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DZSOL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, DoubleZero Staked SOL için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DZSOL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının DoubleZero Staked SOL fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DZSOL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DZSOL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak DoubleZero Staked SOL için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DZSOL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DZSOL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DZSOL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DZSOL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DZSOL fiyat tahmini nedir? DoubleZero Staked SOL (DZSOL) fiyat tahmin aracına göre, DZSOL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DZSOL 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 DoubleZero Staked SOL (DZSOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DZSOL, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DZSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? DoubleZero Staked SOL (DZSOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DZSOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DZSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, DoubleZero Staked SOL (DZSOL), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DZSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, DoubleZero Staked SOL (DZSOL), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DZSOL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 DoubleZero Staked SOL (DZSOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DZSOL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DZSOL fiyat tahmini nedir? DoubleZero Staked SOL (DZSOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DZSOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.