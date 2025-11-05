DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 151.32 $ 151.32 $ 151.32 24 sa Düşük $ 167.26 $ 167.26 $ 167.26 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 151.32$ 151.32 $ 151.32 24 sa Yüksek $ 167.26$ 167.26 $ 167.26 Tüm Zamanların En Yükseği $ 240.78$ 240.78 $ 240.78 En Düşük Fiyat $ 151.32$ 151.32 $ 151.32 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.94% Fiyat Değişimi (1 Gün) -1.53% Fiyat Değişimi (7 G) -18.85% Fiyat Değişimi (7 G) -18.85%

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) canlı fiyatı $160.81. DZSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 151.32 ve en yüksek $ 167.26 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DZSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 240.78, en düşük fiyatı ise $ 151.32 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DZSOL son bir saatte +0.94% değişim gösterdi, 24 saatte -1.53% ve son 7 günde -18.85% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Dolaşım Arzı 54.24K 54.24K 54.24K Toplam Arz 11,892,718.24656423 11,892,718.24656423 11,892,718.24656423

Şu anki DoubleZero Staked SOL piyasa değeri $ 10.56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DZSOL arzı 54.24K olup, toplam arzı 11892718.24656423. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.84B.