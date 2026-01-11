Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Frax Staked frxUSD fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SFRXUSD varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

SFRXUSD Al

Frax Staked frxUSD fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Frax Staked frxUSD Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Frax Staked frxUSD %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,18 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Frax Staked frxUSD %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,2389 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SFRXUSD varlığının 2028 yılında $ 1,3009 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SFRXUSD varlığının 2029 yılında $ 1,3659 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SFRXUSD varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,4342 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Frax Staked frxUSD fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,3363 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Frax Staked frxUSD fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,8056 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,18 %0,00

2027 $ 1,2389 %5,00

2028 $ 1,3009 %10,25

2029 $ 1,3659 %15,76

2030 $ 1,4342 %21,55

2031 $ 1,5060 %27,63

2032 $ 1,5813 %34,01

2033 $ 1,6603 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,7433 %47,75

2035 $ 1,8305 %55,13

2036 $ 1,9220 %62,89

2037 $ 2,0182 %71,03

2038 $ 2,1191 %79,59

2039 $ 2,2250 %88,56

2040 $ 2,3363 %97,99

2050 $ 3,8056 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Frax Staked frxUSD Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 1,18 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 1,1801 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 1,1811 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 1,1848 %0,41 Bugün için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde SFRXUSD için öngörülen fiyat 1,18$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SFRXUSD için yapılan fiyat tahmini 1,1801$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SFRXUSD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,1811$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SFRXUSD için öngörülen fiyat 1,1848$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Frax Staked frxUSD Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 25,68M$ 25,68M $ 25,68M Dolaşım Arzı 21,81M 21,81M 21,81M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SFRXUSD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SFRXUSD arzı 21,81M olup, toplam piyasa değeri $ 25,68M şeklindedir. Canlı SFRXUSD Fiyatını Görüntüle

Frax Staked frxUSD Fiyat Geçmişi Frax Staked frxUSD canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Frax Staked frxUSD fiyatı 1,18 USD'dir. Dolaşımdaki Frax Staked frxUSD(SFRXUSD) arzı 21,81M SFRXUSD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 25.681.404$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,10 $ 0,001214 $ 1,18 $ 1,18

7 Gün %0,17 $ 0,001966 $ 1,1784 $ 1,1718

30 Gün %0,41 $ 0,004886 $ 1,1784 $ 1,1718 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Frax Staked frxUSD fiyat hareketi 0,001214$ oldu ve %0,10 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Frax Staked frxUSD en yüksek 1,1784$ ve en düşük 1,1718$ fiyatından işlem gördü ve %0,17 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SFRXUSD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Frax Staked frxUSD, %0,41 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,004886$ oldu. Bu durum, SFRXUSD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Frax Staked frxUSD Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SFRXUSD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Frax Staked frxUSD için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SFRXUSD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Frax Staked frxUSD fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SFRXUSD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SFRXUSD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Frax Staked frxUSD için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SFRXUSD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SFRXUSD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SFRXUSD, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SFRXUSD, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SFRXUSD fiyat tahmini nedir? Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) fiyat tahmin aracına göre, SFRXUSD fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SFRXUSD 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SFRXUSD varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SFRXUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SFRXUSD başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SFRXUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SFRXUSD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 SFRXUSD 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SFRXUSD, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SFRXUSD fiyat tahmini nedir? Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SFRXUSD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol