Bugünkü Frax Staked frxUSD Fiyatı

Bugünkü Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) fiyatı $ 1,18 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut SFRXUSD / USD dönüşüm oranı SFRXUSD başına $ 1,18 şeklindedir.

Frax Staked frxUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.725.520 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,85M SFRXUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SFRXUSD, $ 1,18 (en düşük) ile $ 1,18 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,26 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,056 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SFRXUSD, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,73M$ 25,73M $ 25,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,75M$ 25,75M $ 25,75M Dolaşım Arzı 21,85M 21,85M 21,85M Toplam Arz 21.875.125,56997375 21.875.125,56997375 21.875.125,56997375

