Bugünkü TronBank Fiyatı

Bugünkü TronBank (TBK) fiyatı $ 0,6008 olup, son 24 saatte % 2,94 değişim gösterdi. Mevcut TBK / USD dönüşüm oranı TBK başına $ 0,6008 şeklindedir.

TronBank, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TBK şeklindedir. Son 24 saat içinde TBK, $ 0,5931 (en düşük) ile $ 0,689 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TBK, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%59,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,31K seviyesine ulaştı.

TronBank (TBK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,31K$ 1,31K $ 1,31K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 600,80M$ 600,80M $ 600,80M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TRX

