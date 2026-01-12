Bugünkü JGGL Fiyatı

Bugünkü JGGL (JGGL) fiyatı $ 1,0753 olup, son 24 saatte % 0,71 değişim gösterdi. Mevcut JGGL / USD dönüşüm oranı JGGL başına $ 1,0753 şeklindedir.

JGGL, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JGGL şeklindedir. Son 24 saat içinde JGGL, $ 1,0362 (en düşük) ile $ 1,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JGGL, son bir saatte +%1,19 ve son 7 günde -%2,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,29M seviyesine ulaştı.

JGGL (JGGL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,29M$ 2,29M $ 2,29M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,08B$ 1,08B $ 1,08B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

