Bugünkü STABLE Fiyatı

Bugünkü STABLE (STABLE) fiyatı $ 0,015742 olup, son 24 saatte % 8,25 değişim gösterdi. Mevcut STABLE / USD dönüşüm oranı STABLE başına $ 0,015742 şeklindedir.

STABLE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- STABLE şeklindedir. Son 24 saat içinde STABLE, $ 0,013791 (en düşük) ile $ 0,015827 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STABLE, son bir saatte +%1,85 ve son 7 günde +%10,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,31M seviyesine ulaştı.

STABLE (STABLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,57B$ 1,57B $ 1,57B Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri STABLE

Şu anki STABLE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,31M. Dolaşımdaki STABLE arzı -- olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,57B.