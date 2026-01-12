Bugünkü Ecorpay Token Fiyatı

Bugünkü Ecorpay Token (ECOR) fiyatı $ 0,02885 olup, son 24 saatte % 2,33 değişim gösterdi. Mevcut ECOR / USD dönüşüm oranı ECOR başına $ 0,02885 şeklindedir.

Ecorpay Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4278. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ECOR şeklindedir. Son 24 saat içinde ECOR, $ 0,02884 (en düşük) ile $ 0,02973 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,05027513653474554 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,014356945977761113 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ECOR, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%12,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 89,78K seviyesine ulaştı.

Ecorpay Token (ECOR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4278 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 89,78K$ 89,78K $ 89,78K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 288,50M$ 288,50M $ 288,50M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Ecorpay Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 89,78K. Dolaşımdaki ECOR arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 288,50M.