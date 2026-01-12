Bugünkü AssetX Labs Fiyatı

Bugünkü AssetX Labs (AXLT) fiyatı $ 0,00000558 olup, son 24 saatte % 47,45 değişim gösterdi. Mevcut AXLT / USD dönüşüm oranı AXLT başına $ 0,00000558 şeklindedir.

AssetX Labs, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AXLT şeklindedir. Son 24 saat içinde AXLT, $ 0,00000451 (en düşük) ile $ 0,0000237 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AXLT, son bir saatte +%0,54 ve son 7 günde -%96,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,61M seviyesine ulaştı.

AssetX Labs (AXLT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,61M$ 1,61M $ 1,61M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117.180.000,00T$ 117.180.000,00T $ 117.180.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AssetX Labs piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,61M. Dolaşımdaki AXLT arzı -- olup, toplam arzı 21000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117.180.000,00T.