FutureScanX fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 FutureScanX Fiyat Tahmini (USD) 2026 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, FutureScanX %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000067 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, FutureScanX %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000070 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, FSX varlığının 2028 yılında $ 0,000074 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, FSX varlığının 2029 yılında $ 0,000077 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, FSX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000081 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında FutureScanX fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000133 seviyesine ulaşabilir. 2050 için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında FutureScanX fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000216 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000067 %0,00

2027 $ 0,000070 %5,00

2028 $ 0,000074 %10,25

2029 $ 0,000077 %15,76

2030 $ 0,000081 %21,55

2031 $ 0,000085 %27,63

2032 $ 0,000090 %34,01

2033 $ 0,000094 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000099 %47,75

2035 $ 0,000104 %55,13

2036 $ 0,000109 %62,89

2037 $ 0,000114 %71,03

2038 $ 0,000120 %79,59

2039 $ 0,000126 %88,56

2040 $ 0,000133 %97,99

2050 $ 0,000216 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli FutureScanX Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,000067 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,000067 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,000067 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,000067 %0,41 Bugün için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde FSX için öngörülen fiyat 0,000067$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FSX için yapılan fiyat tahmini 0,000067$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, FSX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000067$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FSX için öngörülen fiyat 0,000067$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut FutureScanX Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 58,69K$ 58,69K $ 58,69K Dolaşım Arzı 878,46M 878,46M 878,46M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son FSX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FSX arzı 878,46M olup, toplam piyasa değeri $ 58,69K şeklindedir. Canlı FSX Fiyatını Görüntüle

FutureScanX Fiyat Geçmişi FutureScanX canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki FutureScanX fiyatı 0,000067 USD'dir. Dolaşımdaki FutureScanX(FSX) arzı 878,46M FSX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 58.692$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %15,75 $ 0 $ 0,000068 $ 0,000057

7 Gün %120,50 $ 0,000080 $ 0,000068 $ 0,000028

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000068 $ 0,000028 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, FutureScanX fiyat hareketi 0$ oldu ve %15,75 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, FutureScanX en yüksek 0,000068$ ve en düşük 0,000028$ fiyatından işlem gördü ve %120,50 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FSX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, FutureScanX, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, FSX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

FutureScanX (FSX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? FutureScanX Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FSX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, FutureScanX için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FSX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının FutureScanX fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FSX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FSX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak FutureScanX için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FSX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FSX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FSX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FSX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FSX fiyat tahmini nedir? FutureScanX (FSX) fiyat tahmin aracına göre, FSX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FSX 2027 yılında ne kadar olacak? 1 FutureScanX (FSX) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, FSX varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında FSX için tahmini fiyat hedefi nedir? FutureScanX (FSX) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar FSX başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında FSX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, FutureScanX (FSX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında FSX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, FutureScanX (FSX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 FSX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 FutureScanX (FSX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FSX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FSX fiyat tahmini nedir? FutureScanX (FSX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FSX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.