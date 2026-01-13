Bugünkü FutureScanX Fiyatı

Bugünkü FutureScanX (FSX) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 16,80 değişim gösterdi. Mevcut FSX / USD dönüşüm oranı FSX başına $ 0 şeklindedir.

FutureScanX, şu anda piyasa değeri açısından $ 46.949 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 878,46M FSX şeklindedir. Son 24 saat içinde FSX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FSX, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde +%30,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

FutureScanX (FSX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,95K$ 46,95K $ 46,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,44K$ 53,44K $ 53,44K Dolaşım Arzı 878,46M 878,46M 878,46M Toplam Arz 999.906.066,086642 999.906.066,086642 999.906.066,086642

