2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için GenomesDAO GENOME fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, GENOME varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

GenomesDAO GENOME fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 GenomesDAO GENOME Fiyat Tahmini (USD) 2026 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, GenomesDAO GENOME %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000952 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, GenomesDAO GENOME %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000999 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GENOME varlığının 2028 yılında $ 0,001049 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GENOME varlığının 2029 yılında $ 0,001102 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, GENOME varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,001157 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında GenomesDAO GENOME fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001885 seviyesine ulaşabilir. 2050 için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında GenomesDAO GENOME fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003071 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000952 %0,00

2027 $ 0,000999 %5,00

2028 $ 0,001049 %10,25

2029 $ 0,001102 %15,76

2030 $ 0,001157 %21,55

2031 $ 0,001215 %27,63

2032 $ 0,001276 %34,01

2033 $ 0,001339 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,001406 %47,75

2035 $ 0,001477 %55,13

2036 $ 0,001551 %62,89

2037 $ 0,001628 %71,03

2038 $ 0,001710 %79,59

2039 $ 0,001795 %88,56

2040 $ 0,001885 %97,99

2050 $ 0,003071 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli GenomesDAO GENOME Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,000952 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,000952 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,000953 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,000956 %0,41 Bugün için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde GENOME için öngörülen fiyat 0,000952$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GENOME için yapılan fiyat tahmini 0,000952$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GENOME için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000953$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GENOME için öngörülen fiyat 0,000956$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut GenomesDAO GENOME Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 953,66K$ 953,66K $ 953,66K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GENOME fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GENOME arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 953,66K şeklindedir. Canlı GENOME Fiyatını Görüntüle

GenomesDAO GENOME Fiyat Geçmişi GenomesDAO GENOME canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki GenomesDAO GENOME fiyatı 0,000952 USD'dir. Dolaşımdaki GenomesDAO GENOME(GENOME) arzı 1,00B GENOME olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 953.657$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,21 $ 0 $ 0,000972 $ 0,000953

7 Gün -%1,79 $ -0,000017 $ 0,001068 $ 0,000942

30 Gün -%12,75 $ -0,000121 $ 0,001068 $ 0,000942 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, GenomesDAO GENOME fiyat hareketi 0$ oldu ve -%1,21 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, GenomesDAO GENOME en yüksek 0,001068$ ve en düşük 0,000942$ fiyatından işlem gördü ve -%1,79 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GENOME için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, GenomesDAO GENOME, -%12,75 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000121$ oldu. Bu durum, GENOME için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

GenomesDAO GENOME (GENOME) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? GenomesDAO GENOME Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GENOME için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, GenomesDAO GENOME için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GENOME fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının GenomesDAO GENOME fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GENOME varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GENOME için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak GenomesDAO GENOME için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GENOME Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GENOME Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GENOME, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GENOME, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GENOME fiyat tahmini nedir? GenomesDAO GENOME (GENOME) fiyat tahmin aracına göre, GENOME fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GENOME 2027 yılında ne kadar olacak? 1 GenomesDAO GENOME (GENOME) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, GENOME varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında GENOME için tahmini fiyat hedefi nedir? GenomesDAO GENOME (GENOME) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar GENOME başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında GENOME için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, GenomesDAO GENOME (GENOME) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında GENOME için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, GenomesDAO GENOME (GENOME) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 GENOME 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 GenomesDAO GENOME (GENOME) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GENOME, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GENOME fiyat tahmini nedir? GenomesDAO GENOME (GENOME) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GENOME fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.