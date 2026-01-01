Bugünkü GenomesDAO GENOME Fiyatı

Bugünkü GenomesDAO GENOME (GENOME) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,28 değişim gösterdi. Mevcut GENOME / USD dönüşüm oranı GENOME başına $ 0 şeklindedir.

GenomesDAO GENOME, şu anda piyasa değeri açısından $ 917.478 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GENOME şeklindedir. Son 24 saat içinde GENOME, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,058627 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GENOME, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde -%10,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GenomesDAO GENOME (GENOME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 917,48K$ 917,48K $ 917,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 917,48K$ 917,48K $ 917,48K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

