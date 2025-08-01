RPL Hakkında Daha Fazla Bilgi

RPL Fiyat Bilgileri

RPL Whitepaper

RPL Resmi Websitesi

RPL Token Ekonomisi

RPL Fiyat Tahmini

RPL Fiyat Geçmişi

RPL Satın Alma Kılavuzu

RPL / İtibari Para Dönüştürücüsü

RPL Spot

RPL USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Rocket Pool Logosu

Rocket Pool Fiyatı(RPL)

Rocket Pool (RPL) Canlı Fiyat Grafiği

$6,648
$6,648$6,648
+%3,341D
USD

RPL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Rocket Pool (RPL), şu anda 6,649 USD fiyatından işlem görmektedir ve 143,79M USD piyasa değerine sahiptir. RPL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rocket Pool Ana Piyasa Performansı:

$ 348,74K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,34
Rocket Pool 24 saatlik fiyat değişimi
21,63M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RPL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RPL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

RPL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Rocket Pool fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,21487+%3,34
30 Gün$ +1,793+%36,92
60 Gün$ +0,232+%3,61
90 Gün$ +2,478+%59,41
Bugünkü Rocket Pool Fiyatı Değişimi

Bugün, RPL, $ +0,21487 (+%3,34) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Rocket Pool 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,793 (+%36,92) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Rocket Pool 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RPL değişimi $ +0,232 (+%3,61) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Rocket Pool 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,478 (+%59,41) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RPL Fiyat Bilgisi

En güncel Rocket Pool fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 6,345
$ 6,345$ 6,345

$ 6,797
$ 6,797$ 6,797

$ 65,19
$ 65,19$ 65,19

-%1,53

+%3,34

-%11,99

RPL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 143,79M
$ 143,79M$ 143,79M

$ 348,74K
$ 348,74K$ 348,74K

21,63M
21,63M 21,63M

Rocket Pool (RPL) Nedir?

Rocket Pool, topluluğa ait, merkeziyetsiz, güvenilir ve Ethereum 2.0'da stake ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, türünün ilk örneği olan ETH2 Hisse Kanıtı Protokolüdür.

Rocket Pool, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Rocket Pool yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RPL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Rocket Pool hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Rocket Pool satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Rocket Pool Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Rocket Pool, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RPL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Rocket Pool fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Rocket Pool Fiyat Geçmişi

RPL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RPL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Rocket Pool fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Rocket Pool (RPL) Token Ekonomisi

Rocket Pool (RPL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RPL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Rocket Pool (RPL) Satın Alma

Nasıl Rocket Pool satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Rocket Pool Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RPL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RPL / VND
174.968,435
1 RPL / AUD
A$10,23946
1 RPL / GBP
4,98675
1 RPL / EUR
5,71814
1 RPL / USD
$6,649
1 RPL / MYR
RM28,12527
1 RPL / TRY
270,48132
1 RPL / JPY
¥977,403
1 RPL / ARS
ARS$8.997,22733
1 RPL / RUB
528,99444
1 RPL / INR
579,72631
1 RPL / IDR
Rp108.999,98256
1 RPL / KRW
9.196,36488
1 RPL / PHP
382,45048
1 RPL / EGP
￡E.318,68657
1 RPL / BRL
R$36,83546
1 RPL / CAD
C$9,10913
1 RPL / BDT
802,66728
1 RPL / NGN
10.058,93965
1 RPL / UAH
274,40423
1 RPL / VES
Bs817,827
1 RPL / CLP
$6.449,53
1 RPL / PKR
Rs1.862,98331
1 RPL / KZT
3.563,1991
1 RPL / THB
฿215,69356
1 RPL / TWD
NT$198,47265
1 RPL / AED
د.إ24,40183
1 RPL / CHF
Fr5,3192
1 RPL / HKD
HK$52,12816
1 RPL / MAD
.د.م60,10696
1 RPL / MXN
$125,20067
1 RPL / PLN
24,46832
1 RPL / RON
лв29,12262
1 RPL / SEK
kr64,22934
1 RPL / BGN
лв11,17032
1 RPL / HUF
Ft2.287,98739
1 RPL / CZK
141,15827
1 RPL / KWD
د.ك2,014647
1 RPL / ILS
22,67309

Rocket Pool Kaynağı

Rocket Pool hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Rocket Pool Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rocket Pool Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 6,649 USD

Al-Sat

RPLUSDT
$6,649
$6,649$6,649
+%4,11

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti