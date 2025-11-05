Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Genopets fiyat tahminlerini alın. GENE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Genopets fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Genopets 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Genopets, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,005735 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Genopets, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,006021 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GENE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,006322 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GENE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,006639 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GENE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,006970 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GENE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,007319 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Genopets fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,011922 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Genopets fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,019420 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,005735 %0,00

2026 $ 0,006021 %5,00

2027 $ 0,006322 %10,25

2028 $ 0,006639 %15,76

2029 $ 0,006970 %21,55

2030 $ 0,007319 %27,63

2031 $ 0,007685 %34,01

2032 $ 0,008069 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,008473 %47,75

2034 $ 0,008896 %55,13

2035 $ 0,009341 %62,89

2036 $ 0,009808 %71,03

2037 $ 0,010299 %79,59

2038 $ 0,010814 %88,56

2039 $ 0,011354 %97,99

2040 $ 0,011922 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Genopets Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,005735 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,005735 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,005740 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,005758 %0,41 Bugün için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde GENE için öngörülen fiyat 0,005735$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GENE için yapılan fiyat tahmini 0,005735$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Genopets (GENE) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, GENE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,005740$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Genopets (GENE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GENE için öngörülen fiyat 0,005758$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Genopets Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 491,33K$ 491,33K $ 491,33K Dolaşım Arzı 85,41M 85,41M 85,41M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GENE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GENE arzı 85,41M olup, toplam piyasa değeri $ 491,33K şeklindedir. Canlı GENE Fiyatını Görüntüle

Genopets Fiyat Geçmişi Genopets canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Genopets fiyatı 0,005735 USD'dir. Dolaşımdaki Genopets(GENE) arzı 85,41M GENE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 491.330$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%7,12 $ -0,000439 $ 0,006174 $ 0,005714

7 Gün -%20,34 $ -0,001166 $ 0,007150 $ 0,005773

30 Gün -%18,73 $ -0,001074 $ 0,007150 $ 0,005773 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Genopets fiyat hareketi -0,000439$ oldu ve -%7,12 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Genopets en yüksek 0,007150$ ve en düşük 0,005773$ fiyatından işlem gördü ve -%20,34 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GENE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Genopets, -%18,73 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001074$ oldu. Bu durum, GENE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Genopets (GENE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Genopets Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GENE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Genopets için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GENE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Genopets fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GENE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GENE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Genopets için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GENE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GENE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GENE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GENE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GENE fiyat tahmini nedir? Genopets (GENE) fiyat tahmin aracına göre, GENE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GENE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Genopets (GENE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GENE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GENE için tahmini fiyat hedefi nedir? Genopets (GENE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GENE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GENE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Genopets (GENE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GENE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Genopets (GENE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GENE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Genopets (GENE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GENE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GENE fiyat tahmini nedir? Genopets (GENE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GENE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.