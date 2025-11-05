Genopets (GENE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00559459 24 sa Yüksek $ 0,00591798 Tüm Zamanların En Yükseği $ 37,83 En Düşük Fiyat $ 0,00512048 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,17

Genopets (GENE) canlı fiyatı $0,00577422. GENE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00559459 ve en yüksek $ 0,00591798 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GENE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 37,83, en düşük fiyatı ise $ 0,00512048 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GENE son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,90 ve son 7 günde -%18,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Genopets (GENE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 493,40K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 577,42K Dolaşım Arzı 85,45M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Genopets piyasa değeri $ 493,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GENE arzı 85,45M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 577,42K.