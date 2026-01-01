MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Gold Fever Native Gold (NGL) /

Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Gold Fever Native Gold fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, NGL varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

NGL Al

Gold Fever Native Gold fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Gold Fever Native Gold Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Gold Fever Native Gold %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000259 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Gold Fever Native Gold %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000272 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NGL varlığının 2028 yılında $ 0,000285 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, NGL varlığının 2029 yılında $ 0,000300 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, NGL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000315 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Gold Fever Native Gold fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000513 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Gold Fever Native Gold fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000836 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000259 %0,00

2027 $ 0,000272 %5,00

2028 $ 0,000285 %10,25

2029 $ 0,000300 %15,76

2030 $ 0,000315 %21,55

2031 $ 0,000330 %27,63

2032 $ 0,000347 %34,01

2033 $ 0,000364 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000383 %47,75

2035 $ 0,000402 %55,13

2036 $ 0,000422 %62,89

2037 $ 0,000443 %71,03

2038 $ 0,000465 %79,59

2039 $ 0,000488 %88,56

2040 $ 0,000513 %97,99

2050 $ 0,000836 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Gold Fever Native Gold Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,000259 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,000259 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,000259 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,000260 %0,41 Bugün için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde NGL için öngörülen fiyat 0,000259$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NGL için yapılan fiyat tahmini 0,000259$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NGL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000259$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NGL için öngörülen fiyat 0,000260$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gold Fever Native Gold Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 10,63K$ 10,63K $ 10,63K Dolaşım Arzı 40,99M 40,99M 40,99M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son NGL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NGL arzı 40,99M olup, toplam piyasa değeri $ 10,63K şeklindedir. Canlı NGL Fiyatını Görüntüle

Gold Fever Native Gold Fiyat Geçmişi Gold Fever Native Gold canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gold Fever Native Gold fiyatı 0,000259 USD'dir. Dolaşımdaki Gold Fever Native Gold(NGL) arzı 40,99M NGL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 10.626,5$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%7,29 $ 0 $ 0,000319 $ 0,000259

7 Gün -%68,94 $ -0,000178 $ 0,001326 $ 0,000229

30 Gün -%80,70 $ -0,000209 $ 0,001326 $ 0,000229 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gold Fever Native Gold fiyat hareketi 0$ oldu ve -%7,29 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gold Fever Native Gold en yüksek 0,001326$ ve en düşük 0,000229$ fiyatından işlem gördü ve -%68,94 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NGL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gold Fever Native Gold, -%80,70 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000209$ oldu. Bu durum, NGL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gold Fever Native Gold (NGL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gold Fever Native Gold Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NGL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gold Fever Native Gold için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NGL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gold Fever Native Gold fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NGL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NGL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gold Fever Native Gold için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NGL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NGL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NGL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NGL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NGL fiyat tahmini nedir? Gold Fever Native Gold (NGL) fiyat tahmin aracına göre, NGL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NGL 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Gold Fever Native Gold (NGL) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, NGL varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında NGL için tahmini fiyat hedefi nedir? Gold Fever Native Gold (NGL) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar NGL başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında NGL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gold Fever Native Gold (NGL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında NGL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gold Fever Native Gold (NGL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 NGL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gold Fever Native Gold (NGL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NGL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NGL fiyat tahmini nedir? Gold Fever Native Gold (NGL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NGL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol