Bugünkü Gold Fever Native Gold Fiyatı

Bugünkü Gold Fever Native Gold (NGL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 11,99 değişim gösterdi. Mevcut NGL / USD dönüşüm oranı NGL başına $ 0 şeklindedir.

Gold Fever Native Gold, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.382,55 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 40,99M NGL şeklindedir. Son 24 saat içinde NGL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 9,96 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NGL, son bir saatte +%3,00 ve son 7 günde -%59,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gold Fever Native Gold (NGL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,38K$ 16,38K $ 16,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,93K$ 79,93K $ 79,93K Dolaşım Arzı 40,99M 40,99M 40,99M Toplam Arz 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki Gold Fever Native Gold piyasa değeri $ 16,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NGL arzı 40,99M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,93K.