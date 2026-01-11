MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) /

Gold Token SA DGLD Tokenized Gold fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 4.371,03 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 4.589,5815 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DGLD varlığının 2028 yılında $ 4.819,0605 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, DGLD varlığının 2029 yılında $ 5.060,0136 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, DGLD varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 5.313,0142 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Gold Token SA DGLD Tokenized Gold fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 8.654,3404 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Gold Token SA DGLD Tokenized Gold fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 14.097,0086 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 4.371,03 %0,00

2027 $ 4.589,5815 %5,00

2028 $ 4.819,0605 %10,25

2029 $ 5.060,0136 %15,76

2030 $ 5.313,0142 %21,55

2031 $ 5.578,6649 %27,63

2032 $ 5.857,5982 %34,01

2033 $ 6.150,4781 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 6.458,0020 %47,75

2035 $ 6.780,9021 %55,13

2036 $ 7.119,9472 %62,89

2037 $ 7.475,9446 %71,03

2038 $ 7.849,7418 %79,59

2039 $ 8.242,2289 %88,56

2040 $ 8.654,3404 %97,99

2050 $ 14.097,0086 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 4.371,03 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 4.371,6287 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 4.375,2213 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 4.388,9931 %0,41 Bugün için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde DGLD için öngörülen fiyat 4.371,03$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DGLD için yapılan fiyat tahmini 4.371,6287$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DGLD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 4.375,2213$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DGLD için öngörülen fiyat 4.388,9931$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 7,28M$ 7,28M $ 7,28M Dolaşım Arzı 1,67K 1,67K 1,67K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DGLD fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DGLD arzı 1,67K olup, toplam piyasa değeri $ 7,28M şeklindedir. Canlı DGLD Fiyatını Görüntüle

Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Fiyat Geçmişi Gold Token SA DGLD Tokenized Gold canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gold Token SA DGLD Tokenized Gold fiyatı 4.371,03 USD'dir. Dolaşımdaki Gold Token SA DGLD Tokenized Gold(DGLD) arzı 1,67K DGLD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 7.282.523$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,25 $ -11,1854 $ 4.400,36 $ 4.345,84

7 Gün %1,00 $ 43,6958 $ 4.423,0419 $ 4.297,2998

30 Gün %0,00 $ 0 $ 4.423,0419 $ 4.297,2998 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold fiyat hareketi -11,1854$ oldu ve -%0,25 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold en yüksek 4.423,0419$ ve en düşük 4.297,2998$ fiyatından işlem gördü ve %1,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DGLD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, DGLD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DGLD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DGLD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gold Token SA DGLD Tokenized Gold fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DGLD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DGLD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gold Token SA DGLD Tokenized Gold için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DGLD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DGLD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DGLD, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DGLD, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DGLD fiyat tahmini nedir? Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) fiyat tahmin aracına göre, DGLD fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DGLD 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, DGLD varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında DGLD için tahmini fiyat hedefi nedir? Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar DGLD başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında DGLD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında DGLD için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 DGLD 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DGLD, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DGLD fiyat tahmini nedir? Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DGLD fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.