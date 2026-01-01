Bugünkü Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Fiyatı

Bugünkü Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) fiyatı $ 4.421,15 olup, son 24 saatte % 1,20 değişim gösterdi. Mevcut DGLD / USD dönüşüm oranı DGLD başına $ 4.421,15 şeklindedir.

Gold Token SA DGLD Tokenized Gold, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.332.850 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,66K DGLD şeklindedir. Son 24 saat içinde DGLD, $ 4.347,11 (en düşük) ile $ 4.421,82 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.437,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 4.286,23 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DGLD, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%2,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,33M$ 7,33M $ 7,33M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,33M$ 7,33M $ 7,33M Dolaşım Arzı 1,66K 1,66K 1,66K Toplam Arz 1.658,985620140539 1.658,985620140539 1.658,985620140539

Şu anki Gold Token SA DGLD Tokenized Gold piyasa değeri $ 7,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DGLD arzı 1,66K olup, toplam arzı 1658.985620140539. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,33M.