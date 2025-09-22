Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Grodo AI fiyat tahminlerini alın. GRODO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Grodo AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Grodo AI 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Grodo AI, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000004 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Grodo AI, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000004 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GRODO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000004 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GRODO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000004 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GRODO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000005 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GRODO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000005 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Grodo AI fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000008 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Grodo AI fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000014 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000004 %0,00

2026 $ 0,000004 %5,00

2027 $ 0,000004 %10,25

2028 $ 0,000004 %15,76

2029 $ 0,000005 %21,55

2030 $ 0,000005 %27,63

2031 $ 0,000005 %34,01

2032 $ 0,000006 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000006 %47,75

2034 $ 0,000006 %55,13

2035 $ 0,000006 %62,89

2036 $ 0,000007 %71,03

2037 $ 0,000007 %79,59

2038 $ 0,000008 %88,56

2039 $ 0,000008 %97,99

2040 $ 0,000008 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Grodo AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 22, 2025(Bugün) $ 0,000004 %0,00

September 23, 2025(Yarın) $ 0,000004 %0,01

September 29, 2025(Bu Hafta) $ 0,000004 %0,10

October 22, 2025(30 Gün) $ 0,000004 %0,41 Bugün için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini September 22, 2025(Bugün) tarihinde GRODO için öngörülen fiyat 0,000004$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini September 23, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GRODO için yapılan fiyat tahmini 0,000004$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini September 29, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, GRODO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000004$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GRODO için öngörülen fiyat 0,000004$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Grodo AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 443,41K$ 443,41K $ 443,41K Dolaşım Arzı 103,38B 103,38B 103,38B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GRODO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GRODO arzı 103,38B olup, toplam piyasa değeri $ 443,41K şeklindedir. Canlı GRODO Fiyatını Görüntüle

Grodo AI Fiyat Geçmişi Grodo AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Grodo AI fiyatı 0,000004 USD'dir. Dolaşımdaki Grodo AI(GRODO) arzı 103,38B GRODO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 443.412$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,11 $ 0 $ 0,000005 $ 0,000003

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000008 $ 0,000003

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000008 $ 0,000003 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Grodo AI fiyat hareketi 0$ oldu ve -%1,11 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Grodo AI en yüksek 0,000008$ ve en düşük 0,000003$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GRODO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Grodo AI, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, GRODO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Grodo AI (GRODO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Grodo AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GRODO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Grodo AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GRODO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Grodo AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GRODO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GRODO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Grodo AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GRODO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GRODO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GRODO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GRODO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GRODO fiyat tahmini nedir? Grodo AI (GRODO) fiyat tahmin aracına göre, GRODO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GRODO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Grodo AI (GRODO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GRODO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GRODO için tahmini fiyat hedefi nedir? Grodo AI (GRODO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GRODO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GRODO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Grodo AI (GRODO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GRODO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Grodo AI (GRODO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GRODO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Grodo AI (GRODO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GRODO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GRODO fiyat tahmini nedir? Grodo AI (GRODO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GRODO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.