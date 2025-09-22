Grodo AI (GRODO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000332 $ 0,00000332 $ 0,00000332 24 sa Düşük $ 0,00000551 $ 0,00000551 $ 0,00000551 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000332$ 0,00000332 $ 0,00000332 24 sa Yüksek $ 0,00000551$ 0,00000551 $ 0,00000551 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000832$ 0,00000832 $ 0,00000832 En Düşük Fiyat $ 0,00000332$ 0,00000332 $ 0,00000332 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%24,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Grodo AI (GRODO) canlı fiyatı $0,0000041. GRODO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000332 ve en yüksek $ 0,00000551 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRODO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000832, en düşük fiyatı ise $ 0,00000332 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRODO son bir saatte -%1,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Grodo AI (GRODO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 423,87K$ 423,87K $ 423,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 423,87K$ 423,87K $ 423,87K Dolaşım Arzı 103,38B 103,38B 103,38B Toplam Arz 103.376.990.116,93123 103.376.990.116,93123 103.376.990.116,93123

Şu anki Grodo AI piyasa değeri $ 423,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODO arzı 103,38B olup, toplam arzı 103376990116.93123. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 423,87K.