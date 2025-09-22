Bugünkü canlı Grodo AI fiyatı 0,0000041 USD. GRODO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GRODO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Grodo AI fiyatı 0,0000041 USD. GRODO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GRODO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Grodo AI (GRODO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:20 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000332
$ 0,00000332
24 sa Düşük
$ 0,00000551
$ 0,00000551
24 sa Yüksek

$ 0,00000332
$ 0,00000332

$ 0,00000551
$ 0,00000551

$ 0,00000832
$ 0,00000832

$ 0,00000332
$ 0,00000332

-%1,15

-%24,94

--

--

Grodo AI (GRODO) canlı fiyatı $0,0000041. GRODO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000332 ve en yüksek $ 0,00000551 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRODO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000832, en düşük fiyatı ise $ 0,00000332 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRODO son bir saatte -%1,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Grodo AI (GRODO) Piyasa Bilgileri

$ 423,87K
$ 423,87K

--
----

$ 423,87K
$ 423,87K

103,38B
103,38B

103.376.990.116,93123
103.376.990.116,93123

Şu anki Grodo AI piyasa değeri $ 423,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODO arzı 103,38B olup, toplam arzı 103376990116.93123. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 423,87K.

Grodo AI (GRODO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Grodo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Grodo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Grodo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Grodo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%24,94
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Grodo AI (GRODO) Nedir?

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network. The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

Grodo AI (GRODO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Grodo AI Fiyat Tahmini (USD)

Grodo AI (GRODO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Grodo AI (GRODO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Grodo AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Grodo AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GRODO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Grodo AI (GRODO) Token Ekonomisi

Grodo AI (GRODO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRODO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Grodo AI (GRODO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Grodo AI (GRODO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GRODO fiyatı, 0,0000041 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GRODO / USD güncel fiyatı nedir?
GRODO / USD güncel fiyatı $ 0,0000041. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Grodo AI varlığının piyasa değeri nedir?
GRODO piyasa değeri $ 423,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GRODO arzı nedir?
Dolaşımdaki GRODO arzı, 103,38B USD.
GRODO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GRODO, ATH fiyatı olan 0,00000832 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GRODO fiyatı (ATL) nedir?
GRODO, ATL fiyatı olan 0,00000332 USD değerine düştü.
GRODO işlem hacmi nedir?
GRODO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GRODO bu yıl daha da yükselir mi?
GRODO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GRODO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:20 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

