2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Guild of Guardians fiyat tahminlerini alın. GOG fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Guild of Guardians fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini Guild of Guardians 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Guild of Guardians, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.008712 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Guild of Guardians, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.009148 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GOG için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.009606 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GOG için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.010086 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GOG için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.010590 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GOG için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.011120 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Guild of Guardians fiyatı, potansiyel olarak 107.89% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.018113 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Guild of Guardians fiyatı, potansiyel olarak 238.64% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.029505 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.008712 0.00%

2026 $ 0.009148 5.00%

2027 $ 0.009606 10.25%

2028 $ 0.010086 15.76%

2029 $ 0.010590 21.55%

2030 $ 0.011120 27.63%

2031 $ 0.011676 34.01%

2032 $ 0.012260 40.71% Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0.012873 47.75%

2034 $ 0.013516 55.13%

2035 $ 0.014192 62.89%

2036 $ 0.014902 71.03%

2037 $ 0.015647 79.59%

2038 $ 0.016429 88.56%

2039 $ 0.017251 97.99%

2040 $ 0.018113 107.89% Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Guild of Guardians Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 12, 2025(Bugün) $ 0.008712 0.00%

September 13, 2025(Yarın) $ 0.008714 0.01%

September 19, 2025(Bu Hafta) $ 0.008721 0.10%

October 12, 2025(30 Gün) $ 0.008748 0.41% Bugün için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini September 12, 2025(Bugün) tarihinde GOG için öngörülen fiyat 0.008712$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini September 13, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GOG için yapılan fiyat tahmini 0.008714$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini September 19, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, GOG için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.008721$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GOG için öngörülen fiyat 0.008748$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Guild of Guardians Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Dolaşım Arzı 775.97M 775.97M 775.97M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GOG fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GOG arzı 775.97M olup, toplam piyasa değeri $ 6.76M şeklindedir. Canlı GOG Fiyatını Görüntüle

Guild of Guardians Fiyat Geçmişi Guild of Guardians canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Guild of Guardians fiyatı 0.008712 USD'dir. Dolaşımdaki Guild of Guardians(GOG) arzı 775.97M GOG olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6,760,105$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 1.27% $ 0.000109 $ 0.008918 $ 0.008440

7 Gün -5.10% $ -0.000444 $ 0.012559 $ 0.008360

30 Gün -30.39% $ -0.002648 $ 0.012559 $ 0.008360 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Guild of Guardians fiyat hareketi 0.000109$ oldu ve 1.27% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Guild of Guardians en yüksek 0.012559$ ve en düşük 0.008360$ fiyatından işlem gördü ve -5.10% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GOG için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Guild of Guardians, -30.39% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.002648$ oldu. Bu durum, GOG için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Guild of Guardians (GOG) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Guild of Guardians Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GOG için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Guild of Guardians için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GOG fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Guild of Guardians fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GOG varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GOG için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Guild of Guardians için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GOG Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GOG Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GOG, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GOG, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GOG fiyat tahmini nedir? Guild of Guardians (GOG) fiyat tahmin aracına göre, GOG fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GOG 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Guild of Guardians (GOG) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GOG, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GOG için tahmini fiyat hedefi nedir? Guild of Guardians (GOG) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GOG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GOG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Guild of Guardians (GOG), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GOG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Guild of Guardians (GOG), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GOG 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Guild of Guardians (GOG) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GOG, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GOG fiyat tahmini nedir? Guild of Guardians (GOG) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GOG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol