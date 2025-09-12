GOG Hakkında Daha Fazla Bilgi

Guild of Guardians Fiyatı (GOG)

1 GOG / USD Canlı Fiyatı:

$0,00872101
$0,00872101
+%1,301D
Guild of Guardians (GOG) Canlı Fiyat Grafiği
Guild of Guardians (GOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00844013
$ 0,00844013
24 sa Düşük
$ 0,00891857
$ 0,00891857
24 sa Yüksek

$ 0,00844013
$ 0,00844013

$ 0,00891857
$ 0,00891857

$ 2,78
$ 2,78

$ 0,00835064
$ 0,00835064

+%0,94

+%1,23

-%5,07

-%5,07

Guild of Guardians (GOG) canlı fiyatı $0,00871499. GOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00844013 ve en yüksek $ 0,00891857 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,78, en düşük fiyatı ise $ 0,00835064 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOG son bir saatte +%0,94 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,23 ve son 7 günde -%5,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Guild of Guardians (GOG) Piyasa Bilgileri

$ 6,76M
$ 6,76M

--
--

$ 8,71M
$ 8,71M

775,97M
775,97M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Guild of Guardians piyasa değeri $ 6,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOG arzı 775,97M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,71M.

Guild of Guardians (GOG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ +0,00010624.
Son 30 gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0,0026479364.
Son 60 gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0,0033524474.
Son 90 gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0,019836527229166077.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010624+%1,23
30 Gün$ -0,0026479364-%30,38
60 Gün$ -0,0033524474-%38,46
90 Gün$ -0,019836527229166077-%69,47

Guild of Guardians (GOG) Nedir?

Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game. The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more! GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.

Guild of Guardians (GOG) Kaynağı

Guild of Guardians Fiyat Tahmini (USD)

Guild of Guardians (GOG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Guild of Guardians (GOG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Guild of Guardians için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Guild of Guardians fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOG Varlığından Yerel Para Birimlerine

Guild of Guardians (GOG) Token Ekonomisi

Guild of Guardians (GOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Guild of Guardians (GOG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Guild of Guardians (GOG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOG fiyatı, 0,00871499 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOG / USD güncel fiyatı nedir?
GOG / USD güncel fiyatı $ 0,00871499. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Guild of Guardians varlığının piyasa değeri nedir?
GOG piyasa değeri $ 6,76M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOG arzı nedir?
Dolaşımdaki GOG arzı, 775,97M USD.
GOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOG, ATH fiyatı olan 2,78 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOG fiyatı (ATL) nedir?
GOG, ATL fiyatı olan 0,00835064 USD değerine düştü.
GOG işlem hacmi nedir?
GOG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOG bu yıl daha da yükselir mi?
GOG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOG fiyat tahminine göz atın.
