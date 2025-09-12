Guild of Guardians (GOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00844013 24 sa Yüksek $ 0,00891857 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,78 En Düşük Fiyat $ 0,00835064 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,94 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,07

Guild of Guardians (GOG) canlı fiyatı $0,00871499. GOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00844013 ve en yüksek $ 0,00891857 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,78, en düşük fiyatı ise $ 0,00835064 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOG son bir saatte +%0,94 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,23 ve son 7 günde -%5,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Guild of Guardians (GOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,76M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,71M Dolaşım Arzı 775,97M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Guild of Guardians piyasa değeri $ 6,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOG arzı 775,97M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,71M.