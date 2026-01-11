Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Hastra Wrapped YLDS fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, WYLDS varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Hastra Wrapped YLDS fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Hastra Wrapped YLDS Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Hastra Wrapped YLDS %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,999594 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Hastra Wrapped YLDS %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0495 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WYLDS varlığının 2028 yılında $ 1,1020 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WYLDS varlığının 2029 yılında $ 1,1571 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, WYLDS varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2150 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Hastra Wrapped YLDS fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9791 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Hastra Wrapped YLDS fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2237 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,999594 %0,00

2050 $ 3,2237 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Hastra Wrapped YLDS Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,999594 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,999730 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 1,0005 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 1,0037 %0,41 Bugün için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde WYLDS için öngörülen fiyat 0,999594$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WYLDS için yapılan fiyat tahmini 0,999730$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WYLDS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0005$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WYLDS için öngörülen fiyat 1,0037$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Hastra Wrapped YLDS Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 170,34M$ 170,34M $ 170,34M Dolaşım Arzı 170,41M 170,41M 170,41M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WYLDS fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WYLDS arzı 170,41M olup, toplam piyasa değeri $ 170,34M şeklindedir. Canlı WYLDS Fiyatını Görüntüle

Hastra Wrapped YLDS Fiyat Geçmişi Hastra Wrapped YLDS canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Hastra Wrapped YLDS fiyatı 0,999594 USD'dir. Dolaşımdaki Hastra Wrapped YLDS(WYLDS) arzı 170,41M WYLDS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 170.344.707$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,01 $ 0 $ 0,999887 $ 0,999492

7 Gün -%0,01 $ -0,000189 $ 1,0021 $ 0,999215

30 Gün -%0,00 $ -0,000010 $ 1,0021 $ 0,999215 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Hastra Wrapped YLDS fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Hastra Wrapped YLDS en yüksek 1,0021$ ve en düşük 0,999215$ fiyatından işlem gördü ve -%0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WYLDS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Hastra Wrapped YLDS, -%0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000010$ oldu. Bu durum, WYLDS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Hastra Wrapped YLDS Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WYLDS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Hastra Wrapped YLDS için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WYLDS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Hastra Wrapped YLDS fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WYLDS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WYLDS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Hastra Wrapped YLDS için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WYLDS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WYLDS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WYLDS, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WYLDS, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WYLDS fiyat tahmini nedir? Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) fiyat tahmin aracına göre, WYLDS fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WYLDS 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, WYLDS varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında WYLDS için tahmini fiyat hedefi nedir? Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar WYLDS başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında WYLDS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında WYLDS için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 WYLDS 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WYLDS, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WYLDS fiyat tahmini nedir? Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WYLDS fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol