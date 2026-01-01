Bugünkü Hastra Wrapped YLDS Fiyatı

Bugünkü Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) fiyatı $ 0,999633 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut WYLDS / USD dönüşüm oranı WYLDS başına $ 0,999633 şeklindedir.

Hastra Wrapped YLDS, şu anda piyasa değeri açısından $ 179.146.293 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 179,21M WYLDS şeklindedir. Son 24 saat içinde WYLDS, $ 0,999508 (en düşük) ile $ 0,999908 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,003 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,991254 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WYLDS, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Piyasa Bilgileri

Şu anki Hastra Wrapped YLDS piyasa değeri $ 179,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WYLDS arzı 179,21M olup, toplam arzı 179211978.289793. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 179,15M.