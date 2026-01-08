HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için HODL ETF fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SN118 varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

HODL ETF fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 HODL ETF Fiyat Tahmini (USD) 2026 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, HODL ETF %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,007 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, HODL ETF %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 1,0573 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SN118 varlığının 2028 yılında $ 1,1102 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SN118 varlığının 2029 yılında $ 1,1657 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SN118 varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 1,2240 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında HODL ETF fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,9937 seviyesine ulaşabilir. 2050 için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında HODL ETF fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,2476 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1,007 %0,00

2027 $ 1,0573 %5,00

2028 $ 1,1102 %10,25

2029 $ 1,1657 %15,76

2030 $ 1,2240 %21,55

2031 $ 1,2852 %27,63

2032 $ 1,3494 %34,01

2033 $ 1,4169 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 1,4877 %47,75

2035 $ 1,5621 %55,13

2036 $ 1,6402 %62,89

2037 $ 1,7223 %71,03

2038 $ 1,8084 %79,59

2039 $ 1,8988 %88,56

2040 $ 1,9937 %97,99

2050 $ 3,2476 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli HODL ETF Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 1,007 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 1,0071 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 1,0079 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 1,0111 %0,41 Bugün için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde SN118 için öngörülen fiyat 1,007$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SN118 için yapılan fiyat tahmini 1,0071$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SN118 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0079$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SN118 için öngörülen fiyat 1,0111$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut HODL ETF Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 894,76K$ 894,76K $ 894,76K Dolaşım Arzı 887,70K 887,70K 887,70K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SN118 fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SN118 arzı 887,70K olup, toplam piyasa değeri $ 894,76K şeklindedir. Canlı SN118 Fiyatını Görüntüle

HODL ETF Fiyat Geçmişi HODL ETF canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki HODL ETF fiyatı 1,007 USD'dir. Dolaşımdaki HODL ETF(SN118) arzı 887,70K SN118 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 894.762$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%9,00 $ -0,099597 $ 1,12 $ 0,978245

7 Gün %1,28 $ 0,012845 $ 1,1415 $ 0,903187

30 Gün -%9,30 $ -0,093724 $ 1,1415 $ 0,903187 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, HODL ETF fiyat hareketi -0,099597$ oldu ve -%9,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, HODL ETF en yüksek 1,1415$ ve en düşük 0,903187$ fiyatından işlem gördü ve %1,28 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SN118 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, HODL ETF, -%9,30 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,093724$ oldu. Bu durum, SN118 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

HODL ETF (SN118) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? HODL ETF Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SN118 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, HODL ETF için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SN118 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının HODL ETF fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SN118 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SN118 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak HODL ETF için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SN118 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SN118 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

