Bugünkü HODL ETF Fiyatı

Bugünkü HODL ETF (SN118) fiyatı $ 0,96292 olup, son 24 saatte % 4,05 değişim gösterdi. Mevcut SN118 / USD dönüşüm oranı SN118 başına $ 0,96292 şeklindedir.

HODL ETF, şu anda piyasa değeri açısından $ 870.019 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 908,95K SN118 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN118, $ 0,903448 (en düşük) ile $ 1,056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,18 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,786217 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN118, son bir saatte -%0,78 ve son 7 günde -%5,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HODL ETF (SN118) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 870,02K$ 870,02K $ 870,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 870,02K$ 870,02K $ 870,02K Dolaşım Arzı 908,95K 908,95K 908,95K Toplam Arz 908.952,166762759 908.952,166762759 908.952,166762759

Şu anki HODL ETF piyasa değeri $ 870,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN118 arzı 908,95K olup, toplam arzı 908952.166762759. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 870,02K.