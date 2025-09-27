Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Hydrated Dollar fiyat tahminlerini alın. HOLLAR fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

HOLLAR Al

Hydrated Dollar fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Hydrated Dollar 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Hydrated Dollar, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,999048 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Hydrated Dollar, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0490 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, HOLLAR için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1014 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, HOLLAR için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1565 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HOLLAR için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,2143 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HOLLAR için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2750 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Hydrated Dollar fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0769 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Hydrated Dollar fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,3831 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,999048 %0,00

2026 $ 1,0490 %5,00

2027 $ 1,1014 %10,25

2028 $ 1,1565 %15,76

2029 $ 1,2143 %21,55

2030 $ 1,2750 %27,63

2031 $ 1,3388 %34,01

2032 $ 1,4057 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1,4760 %47,75

2034 $ 1,5498 %55,13

2035 $ 1,6273 %62,89

2036 $ 1,7087 %71,03

2037 $ 1,7941 %79,59

2038 $ 1,8838 %88,56

2039 $ 1,9780 %97,99

2040 $ 2,0769 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Hydrated Dollar Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 27, 2025(Bugün) $ 0,999048 %0,00

September 28, 2025(Yarın) $ 0,999184 %0,01

October 4, 2025(Bu Hafta) $ 1,0000 %0,10

October 27, 2025(30 Gün) $ 1,0031 %0,41 Bugün için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini September 27, 2025(Bugün) tarihinde HOLLAR için öngörülen fiyat 0,999048$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini September 28, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HOLLAR için yapılan fiyat tahmini 0,999184$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini October 4, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, HOLLAR için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1,0000$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HOLLAR için öngörülen fiyat 1,0031$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Hydrated Dollar Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,89M$ 1,89M $ 1,89M Dolaşım Arzı 1,89M 1,89M 1,89M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son HOLLAR fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki HOLLAR arzı 1,89M olup, toplam piyasa değeri $ 1,89M şeklindedir. Canlı HOLLAR Fiyatını Görüntüle

Hydrated Dollar Fiyat Geçmişi Hydrated Dollar canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Hydrated Dollar fiyatı 0,999048 USD'dir. Dolaşımdaki Hydrated Dollar(HOLLAR) arzı 1,89M HOLLAR olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.893.164$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,03 $ -0,000359 $ 1,011 $ 0,998939

7 Gün %0,00 $ 0 $ 1,0000 $ 0,998962

30 Gün %0,00 $ 0 $ 1,0000 $ 0,998962 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Hydrated Dollar fiyat hareketi -0,000359$ oldu ve -%0,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Hydrated Dollar en yüksek 1,0000$ ve en düşük 0,998962$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HOLLAR için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Hydrated Dollar, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, HOLLAR için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Hydrated Dollar Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HOLLAR için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Hydrated Dollar için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HOLLAR fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Hydrated Dollar fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HOLLAR varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): HOLLAR için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Hydrated Dollar için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HOLLAR Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HOLLAR Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): HOLLAR, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, HOLLAR, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için HOLLAR fiyat tahmini nedir? Hydrated Dollar (HOLLAR) fiyat tahmin aracına göre, HOLLAR fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 HOLLAR 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hydrated Dollar (HOLLAR) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, HOLLAR, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında HOLLAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Hydrated Dollar (HOLLAR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 HOLLAR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında HOLLAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Hydrated Dollar (HOLLAR), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında HOLLAR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Hydrated Dollar (HOLLAR), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 HOLLAR 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hydrated Dollar (HOLLAR) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, HOLLAR, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için HOLLAR fiyat tahmini nedir? Hydrated Dollar (HOLLAR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 HOLLAR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol