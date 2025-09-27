Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,998933 $ 0,998933 $ 0,998933 24 sa Düşük $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,998933$ 0,998933 $ 0,998933 24 sa Yüksek $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 En Düşük Fiyat $ 0,998933$ 0,998933 $ 0,998933 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,02 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hydrated Dollar (HOLLAR) canlı fiyatı $0,998971. HOLLAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998933 ve en yüksek $ 1,011 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOLLAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,011, en düşük fiyatı ise $ 0,998933 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOLLAR son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,89M$ 1,89M $ 1,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,89M$ 1,89M $ 1,89M Dolaşım Arzı 1,89M 1,89M 1,89M Toplam Arz 1.894.969,0 1.894.969,0 1.894.969,0

Şu anki Hydrated Dollar piyasa değeri $ 1,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLLAR arzı 1,89M olup, toplam arzı 1894969.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,89M.