Bugünkü canlı Hydrated Dollar fiyatı 0,998971 USD. HOLLAR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HOLLAR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Hydrated Dollar Logosu

Hydrated Dollar Fiyatı (HOLLAR)

1 HOLLAR / USD Canlı Fiyatı:

$0,998971
%0,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Hydrated Dollar (HOLLAR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:15:15 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,998933
24 sa Düşük
$ 1,011
24 sa Yüksek

$ 0,998933
$ 1,011
$ 1,011
$ 0,998933
-%0,00

-%0,02

--

--

Hydrated Dollar (HOLLAR) canlı fiyatı $0,998971. HOLLAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998933 ve en yüksek $ 1,011 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOLLAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,011, en düşük fiyatı ise $ 0,998933 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOLLAR son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Piyasa Bilgileri

$ 1,89M
--
$ 1,89M
1,89M
1.894.969,0
Şu anki Hydrated Dollar piyasa değeri $ 1,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLLAR arzı 1,89M olup, toplam arzı 1894969.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,89M.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hydrated Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0002932846726694.
Son 30 gün içerisinde, Hydrated Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hydrated Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hydrated Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0002932846726694-%0,02
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hydrated Dollar (HOLLAR) Nedir?

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hydrated Dollar (HOLLAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hydrated Dollar Fiyat Tahmini (USD)

Hydrated Dollar (HOLLAR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hydrated Dollar (HOLLAR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hydrated Dollar için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hydrated Dollar fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HOLLAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hydrated Dollar (HOLLAR) Token Ekonomisi

Hydrated Dollar (HOLLAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HOLLAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hydrated Dollar (HOLLAR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hydrated Dollar (HOLLAR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HOLLAR fiyatı, 0,998971 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HOLLAR / USD güncel fiyatı nedir?
HOLLAR / USD güncel fiyatı $ 0,998971. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hydrated Dollar varlığının piyasa değeri nedir?
HOLLAR piyasa değeri $ 1,89M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HOLLAR arzı nedir?
Dolaşımdaki HOLLAR arzı, 1,89M USD.
HOLLAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HOLLAR, ATH fiyatı olan 1,011 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HOLLAR fiyatı (ATL) nedir?
HOLLAR, ATL fiyatı olan 0,998933 USD değerine düştü.
HOLLAR işlem hacmi nedir?
HOLLAR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HOLLAR bu yıl daha da yükselir mi?
HOLLAR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HOLLAR fiyat tahminine göz atın.
Hydrated Dollar (HOLLAR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.