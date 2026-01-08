Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Hylo Staked SOL fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, HYLOSOL varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

HYLOSOL Al

Hylo Staked SOL fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Hylo Staked SOL Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Hylo Staked SOL %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 140,86 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Hylo Staked SOL %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 147,9030 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, HYLOSOL varlığının 2028 yılında $ 155,2981 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, HYLOSOL varlığının 2029 yılında $ 163,0630 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, HYLOSOL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 171,2162 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Hylo Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 278,8931 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Hylo Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 454,2875 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 140,86 %0,00

2027 $ 147,9030 %5,00

2028 $ 155,2981 %10,25

2029 $ 163,0630 %15,76

2030 $ 171,2162 %21,55

2031 $ 179,7770 %27,63

2032 $ 188,7658 %34,01

2033 $ 198,2041 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 208,1143 %47,75

2035 $ 218,5200 %55,13

2036 $ 229,4460 %62,89

2037 $ 240,9184 %71,03

2038 $ 252,9643 %79,59

2039 $ 265,6125 %88,56

2040 $ 278,8931 %97,99

2050 $ 454,2875 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Hylo Staked SOL Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 140,86 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 140,8792 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 140,9950 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 141,4388 %0,41 Bugün için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde HYLOSOL için öngörülen fiyat 140,86$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HYLOSOL için yapılan fiyat tahmini 140,8792$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, HYLOSOL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 140,9950$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HYLOSOL için öngörülen fiyat 141,4388$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Hylo Staked SOL Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 30,58M$ 30,58M $ 30,58M Dolaşım Arzı 217,09K 217,09K 217,09K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son HYLOSOL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki HYLOSOL arzı 217,09K olup, toplam piyasa değeri $ 30,58M şeklindedir. Canlı HYLOSOL Fiyatını Görüntüle

Hylo Staked SOL Fiyat Geçmişi Hylo Staked SOL canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Hylo Staked SOL fiyatı 140,86 USD'dir. Dolaşımdaki Hylo Staked SOL(HYLOSOL) arzı 217,09K HYLOSOL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 30.576.651$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,06 $ -4,4548 $ 145,61 $ 139,06

7 Gün %10,20 $ 14,3731 $ 145,9879 $ 127,9697

30 Gün %1,89 $ 2,6676 $ 145,9879 $ 127,9697 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Hylo Staked SOL fiyat hareketi -4,4548$ oldu ve -%3,06 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Hylo Staked SOL en yüksek 145,9879$ ve en düşük 127,9697$ fiyatından işlem gördü ve %10,20 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HYLOSOL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Hylo Staked SOL, %1,89 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 2,6676$ oldu. Bu durum, HYLOSOL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Hylo Staked SOL Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HYLOSOL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Hylo Staked SOL için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HYLOSOL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Hylo Staked SOL fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HYLOSOL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): HYLOSOL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Hylo Staked SOL için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HYLOSOL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HYLOSOL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): HYLOSOL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, HYLOSOL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için HYLOSOL fiyat tahmini nedir? Hylo Staked SOL (HYLOSOL) fiyat tahmin aracına göre, HYLOSOL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 HYLOSOL 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Hylo Staked SOL (HYLOSOL) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, HYLOSOL varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında HYLOSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Hylo Staked SOL (HYLOSOL) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar HYLOSOL başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında HYLOSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Hylo Staked SOL (HYLOSOL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında HYLOSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Hylo Staked SOL (HYLOSOL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 HYLOSOL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hylo Staked SOL (HYLOSOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, HYLOSOL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için HYLOSOL fiyat tahmini nedir? Hylo Staked SOL (HYLOSOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 HYLOSOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol