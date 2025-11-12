Bugünkü Hylo Staked SOL Fiyatı

Bugünkü Hylo Staked SOL (HYLOSOL) fiyatı $ 156,89 olup, son 24 saatte % 9,68 değişim gösterdi. Mevcut HYLOSOL / USD dönüşüm oranı HYLOSOL başına $ 156,89 şeklindedir.

Hylo Staked SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.385.269 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 142,64K HYLOSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde HYLOSOL, $ 156,71 (en düşük) ile $ 174,99 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 179,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 150,46 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYLOSOL, son bir saatte -%0,82 ve son 7 günde +%1,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hylo Staked SOL (HYLOSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,39M$ 22,39M $ 22,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,39M$ 22,39M $ 22,39M Dolaşım Arzı 142,64K 142,64K 142,64K Toplam Arz 142.641,070445777 142.641,070445777 142.641,070445777

Şu anki Hylo Staked SOL piyasa değeri $ 22,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYLOSOL arzı 142,64K olup, toplam arzı 142641.070445777. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,39M.