Intel xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Intel xStock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 45,43 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Intel xStock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 47,7015 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, INTCX varlığının 2028 yılında $ 50,0865 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, INTCX varlığının 2029 yılında $ 52,5909 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, INTCX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 55,2204 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Intel xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 89,9482 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Intel xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 146,5162 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 47,7015 %5,00

2028 $ 50,0865 %10,25

2029 $ 52,5909 %15,76

2030 $ 55,2204 %21,55

2031 $ 57,9814 %27,63

2032 $ 60,8805 %34,01

2033 $ 63,9245 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 67,1208 %47,75

2035 $ 70,4768 %55,13

2036 $ 74,0006 %62,89

2037 $ 77,7007 %71,03

2038 $ 81,5857 %79,59

2039 $ 85,6650 %88,56

2040 $ 89,9482 %97,99

2050 $ 146,5162 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Intel xStock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 45,43 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 45,4362 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 45,4735 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 45,6166 %0,41 Bugün için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde INTCX için öngörülen fiyat 45,43$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak INTCX için yapılan fiyat tahmini 45,4362$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, INTCX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 45,4735$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında INTCX için öngörülen fiyat 45,6166$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Intel xStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Dolaşım Arzı 27,01K 27,01K 27,01K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son INTCX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki INTCX arzı 27,01K olup, toplam piyasa değeri $ 1,23M şeklindedir. Canlı INTCX Fiyatını Görüntüle

Intel xStock Fiyat Geçmişi Intel xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Intel xStock fiyatı 45,43 USD'dir. Dolaşımdaki Intel xStock(INTCX) arzı 27,01K INTCX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.226.839$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 45,43 $ 45,43

7 Gün %15,25 $ 6,9262 $ 45,56 $ 38,56

30 Gün %15,98 $ 7,2604 $ 45,56 $ 38,56 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Intel xStock fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Intel xStock en yüksek 45,56$ ve en düşük 38,56$ fiyatından işlem gördü ve %15,25 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, INTCX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Intel xStock, %15,98 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 7,2604$ oldu. Bu durum, INTCX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Intel xStock (INTCX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Intel xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak INTCX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Intel xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen INTCX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Intel xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, INTCX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): INTCX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Intel xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

INTCX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

INTCX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

