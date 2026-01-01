Bugünkü Intel xStock Fiyatı

Bugünkü Intel xStock (INTCX) fiyatı $ 44,68 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut INTCX / USD dönüşüm oranı INTCX başına $ 44,68 şeklindedir.

Intel xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.206.585 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 27,01K INTCX şeklindedir. Son 24 saat içinde INTCX, $ 43,95 (en düşük) ile $ 45,34 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 47,61 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 32,43 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INTCX, son bir saatte +%1,66 ve son 7 günde +%11,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Intel xStock (INTCX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,69M$ 39,69M $ 39,69M Dolaşım Arzı 27,01K 27,01K 27,01K Toplam Arz 888.400,0 888.400,0 888.400,0

Şu anki Intel xStock piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INTCX arzı 27,01K olup, toplam arzı 888400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,69M.