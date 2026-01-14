Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Interlay fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, INTR varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Interlay fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Interlay Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Interlay %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000343 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Interlay %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000360 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, INTR varlığının 2028 yılında $ 0,000378 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, INTR varlığının 2029 yılında $ 0,000397 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, INTR varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000417 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Interlay fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000680 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Interlay fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001108 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000343 %0,00

2027 $ 0,000360 %5,00

2028 $ 0,000378 %10,25

2029 $ 0,000397 %15,76

2030 $ 0,000417 %21,55

2031 $ 0,000438 %27,63

2032 $ 0,000460 %34,01

2033 $ 0,000483 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000507 %47,75

2035 $ 0,000533 %55,13

2036 $ 0,000559 %62,89

2037 $ 0,000587 %71,03

2038 $ 0,000617 %79,59

2039 $ 0,000648 %88,56

2040 $ 0,000680 %97,99

2050 $ 0,001108 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Interlay Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 14, 2026(Bugün) $ 0,000343 %0,00

January 15, 2026(Yarın) $ 0,000343 %0,01

January 21, 2026(Bu Hafta) $ 0,000344 %0,10

February 13, 2026(30 Gün) $ 0,000345 %0,41 Bugün için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini January 14, 2026(Bugün) tarihinde INTR için öngörülen fiyat 0,000343$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak INTR için yapılan fiyat tahmini 0,000343$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Interlay (INTR) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, INTR için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000344$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Interlay (INTR) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında INTR için öngörülen fiyat 0,000345$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Interlay Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 79,05K$ 79,05K $ 79,05K Dolaşım Arzı 229,99M 229,99M 229,99M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son INTR fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki INTR arzı 229,99M olup, toplam piyasa değeri $ 79,05K şeklindedir. Canlı INTR Fiyatını Görüntüle

Interlay Fiyat Geçmişi Interlay canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Interlay fiyatı 0,000343 USD'dir. Dolaşımdaki Interlay(INTR) arzı 229,99M INTR olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 79.053$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%8,86 $ 0 $ 0,000377 $ 0,000320

7 Gün -%40,19 $ -0,000138 $ 0,000568 $ 0,000328

30 Gün -%28,68 $ -0,000098 $ 0,000568 $ 0,000328 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Interlay fiyat hareketi 0$ oldu ve -%8,86 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Interlay en yüksek 0,000568$ ve en düşük 0,000328$ fiyatından işlem gördü ve -%40,19 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, INTR için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Interlay, -%28,68 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000098$ oldu. Bu durum, INTR için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Interlay (INTR) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Interlay Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak INTR için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Interlay için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen INTR fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Interlay fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, INTR varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): INTR için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Interlay için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

INTR Fiyat Tahmini Neden Önemli?

INTR Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): INTR, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, INTR, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için INTR fiyat tahmini nedir? Interlay (INTR) fiyat tahmin aracına göre, INTR fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 INTR 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Interlay (INTR) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, INTR varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında INTR için tahmini fiyat hedefi nedir? Interlay (INTR) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar INTR başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında INTR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Interlay (INTR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında INTR için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Interlay (INTR) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 INTR 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Interlay (INTR) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, INTR, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için INTR fiyat tahmini nedir? Interlay (INTR) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 INTR fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.