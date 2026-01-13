Bugünkü Interlay Fiyatı

Bugünkü Interlay (INTR) fiyatı $ 0,00038682 olup, son 24 saatte % 6,94 değişim gösterdi. Mevcut INTR / USD dönüşüm oranı INTR başına $ 0,00038682 şeklindedir.

Interlay, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.964 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 229,99M INTR şeklindedir. Son 24 saat içinde INTR, $ 0,00037365 (en düşük) ile $ 0,00041605 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,200574 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00030003 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INTR, son bir saatte -%1,39 ve son 7 günde -%30,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Interlay (INTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,96K$ 88,96K $ 88,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 386,82K$ 386,82K $ 386,82K Dolaşım Arzı 229,99M 229,99M 229,99M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Interlay piyasa değeri $ 88,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INTR arzı 229,99M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 386,82K.