International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için International Business Machines xStock fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, IBMX varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

International Business Machines xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, International Business Machines xStock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 302,02 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, International Business Machines xStock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 317,121 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, IBMX varlığının 2028 yılında $ 332,9770 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, IBMX varlığının 2029 yılında $ 349,6259 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, IBMX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 367,1071 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında International Business Machines xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 597,9789 seviyesine ulaşabilir. 2050 için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında International Business Machines xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 974,0446 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 317,121 %5,00

2028 $ 332,9770 %10,25

2029 $ 349,6259 %15,76

2030 $ 367,1071 %21,55

2031 $ 385,4625 %27,63

2032 $ 404,7356 %34,01

2033 $ 424,9724 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 446,2210 %47,75

2035 $ 468,5321 %55,13

2036 $ 491,9587 %62,89

2037 $ 516,5566 %71,03

2038 $ 542,3845 %79,59

2039 $ 569,5037 %88,56

2040 $ 597,9789 %97,99

2050 $ 974,0446 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli International Business Machines xStock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 302,02 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 302,0613 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 302,3096 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 303,2611 %0,41 Bugün için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde IBMX için öngörülen fiyat 302,02$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak IBMX için yapılan fiyat tahmini 302,0613$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, IBMX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 302,3096$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında IBMX için öngörülen fiyat 303,2611$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut International Business Machines xStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 296,91K$ 296,91K $ 296,91K Dolaşım Arzı 983,08 983,08 983,08 Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son IBMX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki IBMX arzı 983,08 olup, toplam piyasa değeri $ 296,91K şeklindedir. Canlı IBMX Fiyatını Görüntüle

International Business Machines xStock Fiyat Geçmişi International Business Machines xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki International Business Machines xStock fiyatı 302,02 USD'dir. Dolaşımdaki International Business Machines xStock(IBMX) arzı 983,08 IBMX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 296.910$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %2,97 $ 8,9849 $ 309,5345 $ 286,8662

30 Gün -%2,42 $ -7,3306 $ 309,5345 $ 286,8662 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, International Business Machines xStock fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, International Business Machines xStock en yüksek 309,5345$ ve en düşük 286,8662$ fiyatından işlem gördü ve %2,97 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, IBMX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, International Business Machines xStock, -%2,42 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -7,3306$ oldu. Bu durum, IBMX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

International Business Machines xStock (IBMX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? International Business Machines xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak IBMX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, International Business Machines xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen IBMX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının International Business Machines xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, IBMX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): IBMX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak International Business Machines xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

IBMX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

IBMX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

