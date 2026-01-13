Bugünkü International Business Machines xStock Fiyatı

Bugünkü International Business Machines xStock (IBMX) fiyatı $ 311,88 olup, son 24 saatte % 3,71 değişim gösterdi. Mevcut IBMX / USD dönüşüm oranı IBMX başına $ 311,88 şeklindedir.

International Business Machines xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 306.602 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 983,08 IBMX şeklindedir. Son 24 saat içinde IBMX, $ 300,73 (en düşük) ile $ 311,88 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 314,22 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 282,17 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IBMX, son bir saatte +%2,69 ve son 7 günde +%5,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

International Business Machines xStock (IBMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 306,60K$ 306,60K $ 306,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,64M$ 40,64M $ 40,64M Dolaşım Arzı 983,08 983,08 983,08 Toplam Arz 130.320,8650897528 130.320,8650897528 130.320,8650897528

Şu anki International Business Machines xStock piyasa değeri $ 306,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IBMX arzı 983,08 olup, toplam arzı 130320.8650897528. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,64M.