ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için ISKRA Token fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, ISK varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

ISKRA Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 ISKRA Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, ISKRA Token %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,001110 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, ISKRA Token %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,001166 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ISK varlığının 2028 yılında $ 0,001224 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, ISK varlığının 2029 yılında $ 0,001285 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, ISK varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,001350 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında ISKRA Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,002199 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında ISKRA Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,003582 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,001110 %0,00

2027 $ 0,001166 %5,00

2028 $ 0,001224 %10,25

2029 $ 0,001285 %15,76

2030 $ 0,001350 %21,55

2031 $ 0,001417 %27,63

2032 $ 0,001488 %34,01

2033 $ 0,001562 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,001641 %47,75

2035 $ 0,001723 %55,13

2036 $ 0,001809 %62,89

2037 $ 0,001899 %71,03

2038 $ 0,001994 %79,59

2039 $ 0,002094 %88,56

2040 $ 0,002199 %97,99

2050 $ 0,003582 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli ISKRA Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 0,001110 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 0,001110 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 0,001111 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 0,001115 %0,41 Bugün için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde ISK için öngörülen fiyat 0,001110$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ISK için yapılan fiyat tahmini 0,001110$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ISK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,001111$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ISK için öngörülen fiyat 0,001115$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut ISKRA Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 553,36K$ 553,36K $ 553,36K Dolaşım Arzı 498,19M 498,19M 498,19M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son ISK fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ISK arzı 498,19M olup, toplam piyasa değeri $ 553,36K şeklindedir. Canlı ISK Fiyatını Görüntüle

ISKRA Token Fiyat Geçmişi ISKRA Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ISKRA Token fiyatı 0,001110 USD'dir. Dolaşımdaki ISKRA Token(ISK) arzı 498,19M ISK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 553.364$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %2,74 $ 0 $ 0,001150 $ 0,001081

7 Gün -%14,21 $ -0,000157 $ 0,001329 $ 0,001100

30 Gün -%3,50 $ -0,000038 $ 0,001329 $ 0,001100 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ISKRA Token fiyat hareketi 0$ oldu ve %2,74 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ISKRA Token en yüksek 0,001329$ ve en düşük 0,001100$ fiyatından işlem gördü ve -%14,21 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ISK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ISKRA Token, -%3,50 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000038$ oldu. Bu durum, ISK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

ISKRA Token (ISK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ISKRA Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ISK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ISKRA Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ISK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ISKRA Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ISK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ISK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ISKRA Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ISK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ISK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

