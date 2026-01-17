Bugünkü ISKRA Token Fiyatı

Bugünkü ISKRA Token (ISK) fiyatı $ 0,00110931 olup, son 24 saatte % 1,48 değişim gösterdi. Mevcut ISK / USD dönüşüm oranı ISK başına $ 0,00110931 şeklindedir.

ISKRA Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 547.367 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 498,18M ISK şeklindedir. Son 24 saat içinde ISK, $ 0,00108108 (en düşük) ile $ 0,00116657 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,619073 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00104838 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ISK, son bir saatte +%0,90 ve son 7 günde -%14,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ISKRA Token (ISK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 547,37K$ 547,37K $ 547,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 498,18M 498,18M 498,18M Toplam Arz 996.852.899,71 996.852.899,71 996.852.899,71

Şu anki ISKRA Token piyasa değeri $ 547,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ISK arzı 498,18M olup, toplam arzı 996852899.71. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.