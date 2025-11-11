Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Kadena fiyat tahminlerini alın. KDA fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Kadena fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Kadena 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Kadena, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,019694 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Kadena, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,020679 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, KDA için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,021713 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, KDA için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,022798 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KDA için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,023938 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KDA için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,025135 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Kadena fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,040943 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Kadena fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,066692 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,019694 %0,00

December 11, 2025(30 Gün) $ 0,019775 %0,41 Bugün için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini November 11, 2025(Bugün) tarihinde KDA için öngörülen fiyat 0,019694$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KDA için yapılan fiyat tahmini 0,019697$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kadena (KDA) Fiyat Tahmini November 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, KDA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,019713$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kadena (KDA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KDA için öngörülen fiyat 0,019775$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kadena Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 6,71M$ 6,71M $ 6,71M Dolaşım Arzı 338,30M 338,30M 338,30M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KDA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KDA arzı 338,30M olup, toplam piyasa değeri $ 6,71M şeklindedir. Canlı KDA Fiyatını Görüntüle

Kadena Fiyat Geçmişi Kadena canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kadena fiyatı 0,019694 USD'dir. Dolaşımdaki Kadena(KDA) arzı 338,30M KDA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6.714.262$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%27,15 $ -0,007343 $ 0,027930 $ 0,019190

7 Gün -%43,72 $ -0,008612 $ 0,224094 $ 0,019190

30 Gün -%91,20 $ -0,017961 $ 0,224094 $ 0,019190 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kadena fiyat hareketi -0,007343$ oldu ve -%27,15 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kadena en yüksek 0,224094$ ve en düşük 0,019190$ fiyatından işlem gördü ve -%43,72 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KDA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kadena, -%91,20 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,017961$ oldu. Bu durum, KDA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kadena (KDA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kadena Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KDA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kadena için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KDA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kadena fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KDA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KDA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kadena için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KDA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KDA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KDA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KDA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KDA fiyat tahmini nedir? Kadena (KDA) fiyat tahmin aracına göre, KDA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KDA 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kadena (KDA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KDA, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında KDA için tahmini fiyat hedefi nedir? Kadena (KDA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 KDA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında KDA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Kadena (KDA), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında KDA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Kadena (KDA), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 KDA 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kadena (KDA) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KDA, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KDA fiyat tahmini nedir? Kadena (KDA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KDA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.