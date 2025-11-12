Bugünkü Kadena Fiyatı

Bugünkü Kadena (KDA) fiyatı $ 0,00877275 olup, son 24 saatte % 47,70 değişim gösterdi. Mevcut KDA / USD dönüşüm oranı KDA başına $ 0,00877275 şeklindedir.

Kadena, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.975.286 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 338,30M KDA şeklindedir. Son 24 saat içinde KDA, $ 0,00876249 (en düşük) ile $ 0,01715209 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 27,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00876249 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KDA, son bir saatte -%8,42 ve son 7 günde -%74,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kadena (KDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,98M$ 2,98M $ 2,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,98M$ 2,98M $ 2,98M Dolaşım Arzı 338,30M 338,30M 338,30M Toplam Arz 338.385.982,2201 338.385.982,2201 338.385.982,2201

Şu anki Kadena piyasa değeri $ 2,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KDA arzı 338,30M olup, toplam arzı 338385982.2201. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,98M.