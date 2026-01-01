Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (USD)

Kilroy was here fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Kilroy was here Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Kilroy was here %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000280 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Kilroy was here %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000294 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KILROY varlığının 2028 yılında $ 0,000309 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KILROY varlığının 2029 yılında $ 0,000324 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KILROY varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000340 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Kilroy was here fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000554 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Kilroy was here fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000903 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000280 %0,00

2027 $ 0,000294 %5,00

2028 $ 0,000309 %10,25

2029 $ 0,000324 %15,76

2030 $ 0,000340 %21,55

2031 $ 0,000357 %27,63

2032 $ 0,000375 %34,01

2033 $ 0,000394 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000414 %47,75

2035 $ 0,000434 %55,13

2036 $ 0,000456 %62,89

2037 $ 0,000479 %71,03

2038 $ 0,000503 %79,59

2039 $ 0,000528 %88,56

2040 $ 0,000554 %97,99

2050 $ 0,000903 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kilroy was here Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,000280 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,000280 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,000280 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,000281 %0,41 Bugün için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde KILROY için öngörülen fiyat 0,000280$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KILROY için yapılan fiyat tahmini 0,000280$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KILROY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000280$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KILROY için öngörülen fiyat 0,000281$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kilroy was here Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 280,26K$ 280,26K $ 280,26K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KILROY fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KILROY arzı 999,86M olup, toplam piyasa değeri $ 280,26K şeklindedir. Canlı KILROY Fiyatını Görüntüle

Kilroy was here Fiyat Geçmişi Kilroy was here canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kilroy was here fiyatı 0,000280 USD'dir. Dolaşımdaki Kilroy was here(KILROY) arzı 999,86M KILROY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 280.263$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %32,42 $ 0 $ 0,000275 $ 0,000195

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000250 $ 0,000126

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,000250 $ 0,000126 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kilroy was here fiyat hareketi 0$ oldu ve %32,42 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kilroy was here en yüksek 0,000250$ ve en düşük 0,000126$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KILROY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kilroy was here, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, KILROY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kilroy was here (KILROY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kilroy was here Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KILROY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kilroy was here için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KILROY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kilroy was here fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KILROY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KILROY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kilroy was here için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KILROY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KILROY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KILROY, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KILROY, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KILROY fiyat tahmini nedir? Kilroy was here (KILROY) fiyat tahmin aracına göre, KILROY fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KILROY 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Kilroy was here (KILROY) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, KILROY varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında KILROY için tahmini fiyat hedefi nedir? Kilroy was here (KILROY) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar KILROY başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında KILROY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kilroy was here (KILROY) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında KILROY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kilroy was here (KILROY) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 KILROY 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kilroy was here (KILROY) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KILROY, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KILROY fiyat tahmini nedir? Kilroy was here (KILROY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KILROY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.